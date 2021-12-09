蘋果持續推出深受消費者喜愛的產品與服務，帶動股價節節攀升，如今市值逼近3兆美元，堪比全球第五大經濟體，僅落後美中日德。摩根士丹利（Morgan Stanley）看好蘋果擴增實境（AR）頭套裝置與自駕車等新品極具市場潛力、可望進一步提振股價，因此將其目標價格上調至200美元。

蘋果8日股價上漲2.28％，每股創下175.08美元新高，市值攀抵2.87兆美元。

蘋果市值逼近3兆美元，距突破1兆美元不到四年時間。專家表示，蘋果擁有強大產品與服務，每回推出總能擄獲果粉歡心，因此坐穩全球最有價值企業寶座。

摩根士丹利分析師休伯蒂（Katy Huberty）7日將把蘋果目標價從164美元調高至200美元，同時維持「買進」的投資評等。

休伯蒂在報告中指出，蘋果過去五年來股價累漲近500％，主要靠的是新產品或服務推動。而AR頭套與自駕車等新品對於蘋果營收的貢獻，可能不亞於iPad當初上市的表現。