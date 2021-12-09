看準國內龐大寵物商機，訊聯生技今宣布，結盟國立屏東科技大學、台灣獸醫再生醫學會，跨足獸醫再生醫學領域，展開國內第一個動物細胞治療大型學術研究，並與深耕寵物醫療通路的牧騰生技合作，正式投入動物細胞治療，若試驗結果達標，最快明年下半年正式投入國內動物醫療市場，打造寵物細胞治療產業鏈。

訊聯董事長蔡政憲表示，20年前國外賽馬使用幹細胞治療，礙於台灣不流行賽馬、養馬又是高端少眾而作罷，近年來，隨著《特管辦法》開放、新版生技條例將納再生醫療獎勵，加上政府大力推動，台灣再生醫療產業蓬勃發展，現在投入寵物細胞治療是水到渠成；蔡政憲也形容，這次人醫細胞治療經驗，進一步「平行轉移」到寵物細胞治療領域。

蔡政憲進一步指出，台灣人口結構「生不如死」，死亡率、出生率呈死亡交叉，少子化趨勢下擴大寵物商機，台灣家庭新成員中，平均每3.4分鐘有一名小孩出生，犬貓等毛小孩卻以平均每2.4分鐘速度加入人類家庭；犬貓生存期間內九成歲月行動會受到退化性關節炎的影響，狗狗1歲起平均罹患率就達20％，而寵物沒有健保，醫療費用遠高於人類，若能將再生醫學普遍化，費用將有機會降低，讓飼主不必為了高昂的醫療費用憂愁，有好的治療，提升飼主與毛小孩的生活品質。

訊聯生技再生醫學上有4大應用，包括脂肪幹細胞通過《特管辦法》與新光醫院合作退化性關節炎，與三軍總醫院、中山附醫合作糖尿病慢性傷口癒合；免疫細胞獲准為臺北榮總製備治療實體癌；以及毛髮衍生專利成功商業化獲CDMO量產。

國立屏東科技大學校長戴昌賢表示，再生醫學細胞治療以及精準健康不僅是人類醫學趨勢，也是動物醫學的先進科技，屏科大生技系許岩得教授投入動物幹細胞治療研究已10多年，發現間質幹細胞能降低排斥反應，提高免疫調節，應用層面廣泛，對慢性腎衰竭、肝移植手術、角膜損傷也都有不錯的成效。

戴昌賢表示，期待訊聯生技將退化性關節炎、慢性傷口癒合、癌症治療及毛髮等4大項成功的人醫經驗投入獸醫界，為以往無法根治的寵物疾病帶來新的選擇。

現代人越來越喜歡有寵物的陪伴，受到COVID-19疫情的影響更掀一波領養潮；全台犬貓數依內政部與農委會預估，2021年達295萬隻，首度超過0至14歲幼年人口數289萬。台灣寵物市場的年產值樂觀估計超過500億元，全球動物健康市場至2028年更將超過兩兆，寵物健康照護商機大。

台灣獸醫再生醫學會理事長林昇全觀察，寵物退化性關節炎的發生率和人類一樣大幅提升。許多人誤以為高齡才需要面對退化性關節炎，其實現在因為運動、路跑風氣盛行，長時間磨損關節軟骨，退化性關節炎已有年輕化的趨勢，全台退化性關節炎人口達350萬。

寵物因為家中多以硬質的磁磚地為主，導致關節慢性損傷，1歲就可能罹患退化性關節炎，且犬貓是四隻腳，相較人類市場需求加倍；林昇全進一步說明，據統計，狗兒1歲起有２成出現退化性關節炎的症狀，8歲以上高達8成；貓咪6歲起有３成、12歲以上則高達9成；此外，根據2019年美國獸醫外科醫學會研究指出，假設狗左腳韌帶損傷，40~60％會連帶影響到右腳，建議盡早介入治療。

醫療通路多年的牧騰生技，也同時參與這項動物細胞治療研究，董事長黃常富表示，除了退化性關節炎之外，發生率很高的角膜損傷、慢性腎衰竭等，也是寵物細胞治療可以大力發展的領域。