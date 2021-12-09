全球會展業具影響力的組織「國際展覽活動協會」(IAEE) 於台灣時間12月9日在，費城舉辦IAEE Awards頒獎典禮，外貿協會副秘書長王熙蒙在榮獲「國際卓越獎」，成為台灣第一人、亞洲第二人獲得該獎項。

因COVID-19疫情限制，王熙蒙以錄製得獎感言影片方式表達感謝，並藉此機會推廣台灣是最佳會展活動的目的地。

國際展覽活動協會每年舉辦IAEE Awards，表揚對全球展覽及活動產業具有傑出貢獻的產業人士。王熙蒙督導外貿協會每年辦理約30項國際專業展，包括領先全球指標的台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI)、全球第二大的台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及全球第四大的台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)與台北國際工具機展(TIMTOS)，也經營管理台北世貿1館、南港展覽館1、2館及台北國際會議中心，同時在全球知名的國際展覽業協會(UFI)擔任理事。其豐富之會展經驗及卓越表現，獲得評審委員會的一致好評。

近2年來全球受到疫情嚴重衝擊，王熙蒙表示現在是展覽業有史以來最艱難時刻，2020年全球展覽業營收衰退68％。根據國際展覽業協會發布的第17版亞洲展覽產業報告，2020年亞洲展覽銷售面積較2019年大幅減少62.96％，臺灣展覽總展出面積為15萬3000平方公尺，在該報告調查的17個國家地區中排名第5，較2019年進步1個名次，而1至4名分別為中國大陸、印度、韓國及日本。

該報告也指出，台灣雖相對疫情控制良好，但因邊境管制尚未放鬆，國際出現新的變異病毒株情況下，2022年對臺灣會展產業仍面臨艱鉅的挑戰。

即使如此，王熙蒙指出，在這波疫情下仍有部分企業找到機會逆勢成長，外貿協未來將持續配合政府政策，與會展業者攜手進行數位升級，在邊境管制情況下，繼續協助我國廠商在展覽平台上拓銷國際市場。