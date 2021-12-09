鬼才名導威斯安德森（Wes Anderson）第10部里程碑鉅作《法蘭西特派週報》，看眾星雲集演技較勁，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）更尬上金獎影后法蘭西斯麥朵曼（Frances McDormand），忘年激情床戰令影迷大感驚喜。威斯置中魅力也繼續發威，昨天精美手繪風海報預售套票一開賣，便吸引大批影迷瘋搶掃空、爭相蒐集令人愛不釋手的威斯電影周邊產品。

今釋出3支精彩幕後花絮，「電影家人篇」中全體製作團隊由衷說出拍威斯電影就像身在1個大家庭，老搭檔歐文威爾森透露拍攝期間大家住在一塊並一起用餐，提摩西夏勒梅也說晚餐反而是拍攝期間最酷的時刻，蔚為金獎影帝的班尼西歐戴托羅更說每到晚餐他就變成小影迷、得以與自己景仰不已的演員交流，甜茶對於能夠汲取他們寶貴的電影創作經驗深懷感激，老班底鮑勃巴拉班和傑佛瑞萊特也將其比喻成夏令營和派對，令人趨之若鶩流連忘返、隨時都想加入。

威斯本人親自在「故事結構篇」中說明電影中的故事結構，點出本片就是由「故事合輯、《紐約客》雜誌和法國片」3項元素集結而成，並在製片、卡司、攝影師的聯合講解下，解密片中的3段故事的象徵意涵，包括金獎天后蒂妲史雲頓飾演的作者所寫關於天才藝術家囚犯和變成他經紀人的獄友、甜茶和3屆奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼重現1960年代法國學運的知性浪漫，與令人食指大動的殿堂級廚藝「警式美食」結合緊張飛車警匪追緝，飾演警長的法國影帝馬修亞瑪希更將其比喻成一趟感官之旅、直呼跟嗑藥一樣迷幻。

喜劇天王比爾莫瑞則在「總編講堂篇」一展獨一無二幽默喜感、以片中的總編身分傳授「《紐約客》編輯指南」，但他的講課方式可想而知絕不正統亦不乏味。他一路從使用太多副詞、充滿陳腔濫調、自怨自艾到炫耀雙關語，一竿子打翻一船人、把作家批評得體無完膚，最後還無聊到躺在地毯上打盹睡覺，另類幽默令人絕倒。該片將於明（10日）在台正式上映。