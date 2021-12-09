台中市潭子區「弘富重劃區」受惠鄰近的潭子科技產業園區，成為置產熱點。（盧金足攝）

台中市建商在潭子推新建案，請來知名書屋攜手合作，規畫飄書香的親子書房，獨特品牌力獲青睞。（盧金足攝）

台中市潭子區重大建設紛到位，市府11月底甫啟用坐落潭子運動公園的潭子國民暨兒童運動中心，成為台中第6座國運中心、第3座兒運中心，規畫大人、小孩運動空間，看好潭子交通方便與發展性，建商在潭子推新建案，特別請來知名書屋攜手合作，依照潭子文化風土、社區質感、住戶喜好等面向，規畫飄書香的親子書房，獨特品牌力獲青睞。

全球歷經疫情衝擊後，居家環境展現新思維，防疫宅、健康宅成為建築空間的潮流，恆山建設推出的建案「恆山和合」，打破傳統小坪數的享受級距，規畫泳池俱樂部，擁有20米水道與親子戲水池、親子書房、英式娛樂Bar、綠景健身房、一覽星空美景的Rooftop Bar等15項公設，改變小坪數的生活定義。

「上千坪的基地條件佳，帶動度假設施與氛圍」，現場銷售總經理蔡鎧程表示，現代人壓力大，居住環境提供綠意與休閒設施，全齡化的多元生活，成為潭子地區指標建案。

潭子區知名景點市定古蹟摘星山莊，擁有精細的建築工藝，「恆山和合」特別融入社區設計，入口臨路退縮19米埕院花園，以寬闊的中軸合院現代園林空間，呼應摘星山莊的半月池與綠林。

2021年正式掛牌的台中潭子科技產業園區，為全球光學科技產業重鎮，多家上市上櫃科技廠商在此設廠，強大的創富能力推動金流、人流與居住需求，連帶鄰近園區的「弘富重劃區」成為置產熱點。

蔡鎧程指出，「恆山和合」跳脫傳統2至3房的規畫尺度，運用弘文中學第一排的基地優勢，打造1056坪、三面臨路的大尺度社區，基地坐北朝南，雙塔配置拉開棟距，打造會呼吸的房子。

值得一提的公設亮點，是社區中的親子書房，展現位在文教重劃區的人文特質，「恆山和合」與「台灣蔦屋」攜手合作，雙方以「在地化」為共同理念，將「恆山和合」打造為台灣蔦屋選書人文社區，由「台灣蔦屋」依照潭子的文化風土、社區的質感、住戶的喜好等面向，量身推薦「恆山和合」的專屬選書。

因應房子總價接受度，「恆山和合」主力產品2-3房，特別規畫2房擁有2衛，而且衛浴全部都有採光，室內格局梁柱外推，創造空間擴大、滿足機能需求、坪效升級優點，針對綠能的電動車充電需求，社區車位標配充電車迴路。

交通到那裡，繁榮到那裡！國道四號豐潭段將於2022年完工，預計2023年完工的國道一號銜接台74線，潭子科技產業園區，將納入台中最新的高速環線網路板塊之內，弘富重劃區後續行情可期，也吸引很多民眾選擇在潭子購屋置產。