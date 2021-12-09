1名人妻婚後全心備孕，不料卻因疑似過度刺激卵巢，導致罹患卵巢癌，需切除子宮與卵巢，而丈夫得知後竟說「我家單傳，沒辦法面對列祖列宗」，就連公婆都勸她離婚，沒想到之後丈夫意外出車禍過世，離譜的是，喪禮期間丈夫的秘書還現身說懷了丈夫孩子，想要爭遺產，最後法官判該人妻能拿到屬於伴侶的遺產。

律師程立全日前在節目《震震有詞》表示，1名人妻與丈夫愛情長跑7年修成正果，因為丈夫收入很好、又是家中獨子，她因此待在家中、不工作全心備孕，試過各種方式，包括食補與各類偏方，也嘗試人工受孕仍不見起色，某一天她突然感到下腹疼痛、頻尿且體重一直下降，一查發現竟因為過度刺激卵巢，導致卵巢癌。

人妻罹患卵巢癌需切除子宮與卵巢，而丈夫得知後竟說「我家單傳，沒辦法面對列祖列宗」，就連公婆都勸她離婚，後來結局令人難過。（翻攝自YouTube／高點電視）

程立全說，該名人妻因為罹患卵巢癌，必須切除子宮與卵巢，如此一來直接斬斷她懷孕的計畫，而丈夫得知後竟變臉說「我家單傳，這樣我沒辦法面對列祖列宗」，就連平時疼愛她的公婆都勸她要顧全大局、離婚，沒想到丈夫在期間發生車禍，送醫幾天後不治身亡，對人妻與婆家都是一大打擊。

最灑狗血的是，在丈夫喪禮期間，丈夫的女秘書突然現身並拿出1份遺囑，女秘書表示懷有男方的孩子，要求分得男方的遺產，最後與人妻對簿公堂；法官認為，男子尚未離婚，因此遺產理應有一半屬正宮，剩下的一半半再扣特留分後才分給該女助理。