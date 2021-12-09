民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴事件，引發綠營網軍風暴，民進黨秘書長林錫耀竟稱「民進黨沒有錢養網軍」。民進黨真的從來沒有網軍？前民進黨立委郭正亮表示，這叫「時代笑話」。

郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》中表示，以前國民黨李登輝時代，最大的政治笑話，就是國民黨從來不買票；而現在這個時代最大的笑話，就是民進黨從來沒有網軍。這個叫「時代笑話」，這是多大的諷刺，你講話沒有人信。

郭正亮舉例表示，以前打賴清德的有一個粉絲專頁叫「金孫功德院」，2019年4月11日建立。卻在2021年7月18日突然改成「Mr.柯學先生」，因為賴清德已經收編了，已經變成副手，所以改名字。「金孫功德院」當年怎麼去黑賴清德，如今所有的臉書內容全部都刪掉了。

郭正亮接著表示，2021年7月18日，該粉絲專頁突然之間變成都在講4大公投，不然就是講顏家，那這樣的人是不是網軍？2019年就配合打賴清德，如今卻改講4大公投跟打顏家，有這樣的粉絲專頁嗎？至於該粉絲專頁是不是受雇於某個部門，或者是誰給它這種文案，但有人會熱心做這樣的事嗎？若說這個人沒有拿錢，誰會相信。

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