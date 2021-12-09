尚恩曼德斯分手後2周宣布推出新曲〈It’ll Be Okay〉。（摘自IG）

有「全民男友」之稱的加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和拉丁小天后卡蜜拉（Camila Cabello）於上個月中在社群上公開宣布結束2年戀情，分手後2周，尚恩推出新曲〈It’ll Be Okay〉並在歌詞中溫暖唱到「無論如何我都會一直愛你」，大氣成熟的分手處理方式獲得許多歌迷大讚。

2人在2019年合唱冠軍單曲〈Señorita〉後陷入熱戀，交往2年多不僅時常共同出席公開活動，並在IG上大方放閃，尚恩也曾表示去年年底推出的專輯《奇想／Wonder》，及今年夏天釋出的新曲〈Summer Of Love〉都與卡蜜拉有關，因此分手消息一出果然讓外界震驚不已。2人在社群上公開發表聲明表示：「嘿大家，我們決定結束我們的感情關係，但我們對彼此的愛比以往更堅定，我們的關係是從好朋友開始，未來也將會是彼此最好的朋友。感謝你們一直以來的支持。」

分手聲明發布2周後，尚恩也宣布將發行新曲〈It’ll Be Okay〉並向歌迷喊話：「彷彿有好一陣子沒有跟你們好好聯繫了，我想你們！希望你們喜歡這首歌。」雖然本人並未承認歌曲就是在描寫這段已逝的戀情，但心碎的詞曲與敏感的時機點，不免被外界認為是對分手一事的回應，歌詞中寫道「如果不能止血，我們不必勉強去修補、也不用強求留下，無論如何我都會一直愛你，一切都會沒事的。」呼應當初的分手聲明，即便不是情侶依然能以不同的愛延續關係。尚恩曼德斯全新單曲〈It’ll Be Okay〉已在台數位發行。