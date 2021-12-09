新冠疫情肆虐全球，對全球經濟造成不小的傷害，外加變種病毒層出不窮，如今又有Omicron新型變異株逐漸蔓延，對全球又是新一輪挑戰。但摩根大通（JP Morgan，簡稱小摩）策略師出具報告預估，新冠疫情將會於2022年終結，遭受重挫的經濟將全面復甦，一舉恢復回疫前的市況。

《路透社》報導，小摩全球市場首席策略師兼全球研究聯席主管Marko Kolanovic在報告中指出，隨著人們疫苗接種率穩步上升，有很大的機會達到群體面疫，外加新的療法問世，全球的流動性將會恢復如初，消費需求也將強勁成長。

Kolanovic表示，2022年將會是新冠疫情終結一年，也將讓全球經濟恢復疫情前的水準，不過Kolanovic補充，世界各國的復甦進程不一，外加新型變異株出現及其所帶來的恐慌，我們仍有很多工作要做。

此外，針對美股，小摩預估明年底標普500指數將漲近8%，至5050點；新興市場股票將飆升18%，10年期美國公債殖利率將升至2.25%。不過Kolanovic也示警，在經濟逐漸復甦的背景下，市場也會去適應收緊貨幣的環境，可能會因此產生波動，這也恐讓那斯達克這類估值過高的市場帶來逆風。