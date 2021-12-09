連續35天零本土病例破功！衛福部長陳時中今晚證實，國內新增1例本土確定病例，為一名曾任中研院基因體研究中心的實驗室人員，初步研判是在11月底操作實驗時接觸到病原體而感染，根據眾多跡象顯示，染上Delta變異株的可能性最高，目前除匡列85名接觸者隔離外，也要求中研院10日內繳交調查報告。至於年底的大型活動是否會受到影響？陳時中表示，目前還無法做定論，必須先將第一波的八十五名接觸者採檢完後，才能進行評估。

女研究員初判染Delta！緊急隔離85人 中研院10天內提檢討報告

陳時中表示，新增本土病例案號為16816，曾在11月中旬工作時接觸到病原體，當下無症狀，11月26日開始出現輕微咳嗽，到了12月4日時咳嗽加劇，12月8日出現嗅味覺異常，經就醫採檢後於今日確診。

指揮中心表示，個案有一名男友為親密接觸者，目前初驗結果為陰性，已經被匡列隔離中，該實驗室目前已被封鎖，全棟工作人員也被下令明天停班自主健康監測，匡列的接觸者則已被送至集中檢疫所隔離，將漏夜進行採檢，盼能將疫情控制在第一圈內。

據了解，確診者接觸到的為帶有英國變異株的老鼠，不過指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳卻指出，實驗室內因存放多種變異株，而從種種跡象看來，染上Delta變異株的可能性最大，至於究竟是在哪個環節遭感染，還要進一步調查。

陳時中說，進入實驗室內原則上都有經過消毒，人員穿著的防護裝備理論上也都是很完整的，但也無法排除可能是在穿脫防護衣時仍有沒顧到的地方，像是部桃院內感染時就曾發生類似情形，「SOP在、檢查在、遵循度也在，但這裡面就還是有問題出來。」

陳時中指出，所有實驗室都要經過檢驗，定期去檢查是否有符合作業標準，而這間實驗室去年也被檢查過，我們的規定都很嚴格，但今天發生後，還要進一步了解是哪個環節出錯，避免再度發生。

民眾關心，本土個案出現後，年底的大型活動是否會受到影響？陳時中表示，目前還無法做定論，必須先將第一波的八十五名接觸者採檢完後，才能進行評估，至於社區感染風險，必須觀察兩周才能判斷有無升溫趨勢。

陳時中呼籲，現階段國人勿過度恐慌，本土個案的出現，也提醒國人必須提高警覺，病毒真的無所不在，大家一定要把口罩戴好、勤洗手，不要因為本土疫情低而忽略整體動作，出入人多的場所時也要保持社交距離，另外疫苗也要打好打滿，才能降低重症比例。