守護國土第一線工作人員的安全，桃園國際機場公司表示，第3劑COVID-19疫苗9日起開打，由衛生福利部桃園醫院協助，在第二航廈南擴區安排疫苗接種。首日共有200多人完成接種作業，目前安排在12月底前，每週都會辦理疫苗注射，方便在機場工作的員工完成接種作業。（陳麒全攝）

為守護國土第一線工作人員的安全，桃園國際機場公司表示，第3劑COVID-19疫苗9日起開打，首日共有200多人完成接種作業，目前安排在12月底前，每週都會辦理疫苗注射，方便在機場工作的員工完成接種作業。（陳麒全攝）

為守護國土第一線工作人員的安全，桃園國際機場公司表示，第3劑COVID-19疫苗9日起開打，首日共有200多人完成接種作業，目前安排在12月底前，每週都會辦理疫苗注射，方便在機場工作的員工完成接種作業。（陳麒全攝）

因應Omicron變異株在國際間蔓延，中央流行疫情指揮中心宣布，整體防疫上還要加強，開放接種第二劑滿五個月者，即日起可接種第三劑新冠疫苗。為守護國土第一線工作人員的安全，桃園國際機場公司表示，第3劑COVID-19疫苗9日起開打，首日共有200多人完成接種作業，目前安排在12月底前，每週都會辦理疫苗注射，方便在機場工作的員工完成接種作業。

桃機公司表示，Omicron變種病毒在全球多國現蹤，為因應春節返台人潮，及早建立高感染風險人員保護力，在中央流行疫情指揮中心2日宣布開打第3劑COVID-19疫苗後，桃機公司配合中央流行疫情指揮中心政策，9日在第二航廈南擴區進行首波第3劑疫苗施打作業，已完成二劑疫苗的機場的工作人員，會施打第3劑的半劑的莫德納疫苗，施打首日有200多名員工完成第3劑施打。

桃機公司指出，目前尚未完成第1、2劑疫苗接種的機場工作人員，也可以在這次主動報到施打，考量部分員工仍未到達滿五個月的第3劑疫苗接種的時程，桃機公司規劃在12月底前，每週都會在衛生福利部桃園醫院的協助下，在第二航廈南擴區安排疫苗接種。

在免稅商店工作的陳小姐表示，為了施打第3劑疫苗，特別和50多名同事相約提早到公司，利用上班前的時間，先來施打第3劑疫苗。她說，加強疫苗的施打，除了可以保障家人的健康，也可以保護身在機場第一線工作的自己，而且第3劑疫苗的普及率越高，國境就可以早一日開放，對於台灣的經濟也有幫助。