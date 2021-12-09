宇多田光明年生日將推出第8張專輯《BAD MODE》。（Sony Music Taiwan提供）

38歲日本樂壇天后宇多田光今（9日）迎接出道23年，強勢宣布將於生日當天、明年1月19日推出第8張專輯《BAD MODE》，並舉行線上音樂會〈Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios〉，與全球歌迷狂歡。

這場音樂會是宇多田光在倫敦的世界頂級錄音室Air Studios錄製，以首次演唱新專輯《BAD MODE》中的歌曲為概念，邀請知名貝斯手喬迪米利納（Jodi Milliner）帶領的樂手們，並由參與新專輯的製作的葛萊美獲獎級音響工程師史蒂夫菲茨莫里斯（Steve Fitzmaurice）錄製和混音，影像則由操刀過「電台司令」（Radiohead）〈In Rainbows - From Basement〉MV的大衛巴納德 （David Barnard）執導。

集結國際團隊，為歌迷帶來最高規格與舒適的聽視覺饗宴，在今日公開的〈為你著迷〉MV中，歌迷能搶先目睹到線上音樂會的花絮及片段，音樂會門票也在今日同時開賣。

而新專輯中除了有近期推出的日劇《最愛》主題曲〈為你著迷〉外，還將收錄電影《新·福音戰士劇場版：│▌》主題曲〈One Last Kiss〉、資生堂全球新形象廣告廣告曲〈Find Love〉、動畫《給不滅的你》主題曲〈PINK BLOOD〉、遊戲《王國之心III》主題曲〈Face My Fears〉、日劇《美食偵探明智五郎》主題曲〈Time〉等豪華內容。