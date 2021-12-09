台灣店員勸導戴口罩，慘遭客人挖眼、痛毆、刺死；但是在美國，一名女子卻控訴，她沒戴口罩進入麥當勞，店經理竟然拿出9厘米手槍對準她，一副要射殺她的樣子。新聞被轉貼到PTT，鄉民紛紛感慨：「反觀台灣戳眼怪」、「台灣都是店員被打」。

據美國《CBS46》新聞報導，美國喬治亞州亞特蘭大女子伯頓（Christa Burton）控訴，日前她沒戴口罩進入一間麥當勞，發現沒戴口罩的不只她1人，顯然該店已經有為「無罩」顧客服務，但是當她詢問店員是否有提供口罩時，對方卻開始對她吼叫。

突然一名女經理從櫃臺衝出來，打掉伯頓的手機，當伯頓撿起手機抬頭一看，女經理竟然拿出一把9厘米手槍對準她，一副要射殺她樣子。事後伯頓向警方報案，警方證實已掌握衝突影片，但詳細情況還在調查。

有網友轉貼該新聞到PTT，眾多鄉民看了忍不住感慨：「反觀台灣戳眼怪」、「台灣都是店員被打」、「美國是店員比較兇」、「不愧是牛仔國 靠槍說話」、「員工自立自強」、「店員配槍準備隨時射客人好像很務實」。