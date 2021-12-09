莉詠柯蒂亞（右）與亞當崔佛共同演繹婚姻危機。（采昌提供）

榮獲坎城影展「最佳導演」、「最佳配樂」雙料大獎的《ANNETTE：星夢戀歌》將於明（10日）在台灣上映。「奧斯卡影后」瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）與「威尼斯影帝」亞當崔佛（Adam Driver）強強聯手，在片中墜入愛河，不僅從舞台表演、山野幽會直到詠唱激情性愛，更因為2人演藝事業的起伏，及女兒的誕生，讓婚姻關係掀起風暴。

瑪莉詠也分享婚姻觀，「最讓我印象深刻的，是影片講述自我對婚姻生活的影響。自己如何有力地推動自我實現，同時完全疏遠你自己？男女主角都非常坦白，當2個人都覺得有這種需要被承認、並變得出名時，必定會有一種模糊的競爭正在蠶食這對夫妻，讓人不知道該如何面對。電影對這種使人與摯愛疏遠，甚至可能讓婚姻走向毀滅的內心陳述表現得非常夠力。」

首度跟亞當崔佛合作，瑪莉詠也回憶初次見面，就必須在紐約的錄音室裡錄製歌唱橋段。也因為全片幾乎要邊演邊唱，讓她一開始有些緊張：「以這種多愁善感的方式開始工作，總是有點奇怪與令人生畏，但亞當和我很快就在笑聲中建立起關係。我們就像拍攝中的大孩子，以幽默去克服我們遇到的任何阻礙。」更進一步指出：「我們在片中有個美妙的動力，設法在輕鬆愉快的同時，描繪這些非常黑暗、破壞性的角色，而這也是導演的關鍵工作方式。」

該片透過大膽的影像風格、曖昧的敘事語言，讓觀眾優游在虛實交疊的影像世界當中，也讓國際權威媒體在震撼五感的觀影經驗之後，選為年度十大佳片。被譽為美國「邪典電影教父」的鬼才名導約翰華特斯（John Walters），更是將該片列為今年他的最佳影片，並興奮表示：「一部瘋狂、誇張、自我放縱的Sparks音樂劇，講述一位憤怒的男子表演藝術家，和他的歌劇天后女友，以及2人的女兒。去看就對了，以免你認識的人毀掉這部瘋狂的傑作！」