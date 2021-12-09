美國勞工部周四 (9 日) 公布最新就業市場狀況，最新初領失業金人數來到18 萬人，優於市場預期，續創半世紀以來最低紀錄，但隨著美股前幾日強漲，周四開盤下跌超過150點，費半指數走升，蘋果股價漲近1%，同時也是目前最接近3照美元目標的美企。

截至台灣時間9日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌150.07 點或0.42%、暫報35,604.68點；標普500指數下跌9.02點或0.19%、暫報4,692.19點；那斯達克指數下跌4.12點或0.026%、暫報15,782.87點；費城半導體指數上漲10.84點或0.27%、暫報3,975.29點。

5大科技巨頭股價齊漲，電動車大廠特斯拉股價下跌1.41%、暫報1,053.86美元。NVIDIA股價上漲0.88%、暫報321.05美元；AMD股價上漲0.26%、暫報145.62美元；英特爾下跌0.38%、暫報51.56美元；高通上漲2.17%、暫報186.60美元。

台積電ADR股價上漲0.22%、暫報121.97美元；聯電ADR股價下跌0.17%、暫報11.67美元。

截至 12 月 4 日，美國初領失業金人數達18.4 萬人，優於市場預期，為 1969 年 9 月以來最低；截至 11 月 27 日，美國續領失業金人數 199.2 萬人，高於市場預期的 191 萬人。