美國史丹佛大學日前發布 「全球前2％頂尖科學家（Worlds Top 2％ Scientists 2020）」名單，台灣共1479位科學家上榜，全球排名第19，其中，中興大學共有43位學者入榜，全國排名第7。興大9日表示，此次入榜的領域，涵蓋化工、環工、材料、電機、食品、機械、生科、醫工、土木、植病、森林、動科、應數、生機、土環及科管。

這項排名數據來自全球最大的引文摘要資料庫Scopus，統計時間範圍為1960至2020年，以總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或第一作者，及單獨、第一或最後作者的文章引用次數等六種關鍵指標，進行評分。

分析團隊從近800萬名科學家中，遴選出世界排名前2％，涵蓋應用科學、健康科學、自然科學、經濟與社會科學、藝術與人文五大面向，排名分為20個主學科，及176個子領域。

中興大學研發長宋振銘表示，校內43名師長傑出表現，在當前少子化趨勢下，包括研究人力及修讀博士班學生相當缺乏，大學教師得兼顧教學、產學及服務，能在研究上，有如此突出成就，相當不易。研究者在學術的路上踽踽獨行，猶如十年磨一劍，為同儕表率，亦為校爭光。

他期盼中興大學在高教深耕等政府資源挹注下，能提供師生更好的研究環境，讓該校學術表現能走出國際、更上層樓。