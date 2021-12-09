嘉義縣政府近年積極投入發展無人機產業聚落，9日在縣府舉辦「台灣無人機產業化．國際化發展路徑-連結嘉義 看見世界」研討會，會議亦邀請中科院，雷虎科技及台灣希望創新等知名無人機大廠及研發機構參與。雷虎在現場公開展示公司與中華電信合作開發的「T-200天眼5G轉播無人機系統」，可用於通訊救災監控及軍事防衛之用，成為此次展示的亮點之一。

雷虎說，T-200無人機為新一代電動無人機，可搭載最新的5G通訊設備及4K高清相機，可及時傳輸新聞事件的高清影像，至後方的指揮中心，隨著低軌衛星布建愈來愈多，新一代的「T-200天眼5G轉播無人機系統」，已準備好將可連接衛星通訊，讓通訊距離無遠弗屆。雷虎強調，今年5月公司無人機，獲得台灣電信龍頭及NCC青睞，取得機動式防救災行動通訊平台無人機載式標案。這是領先全球的無人機基地台和無人機中繼基地台解決方案，所研發的CX-180 ICEMAN緊急通信空中基地台無人機，可搭載4G及5G電信基站，並與SNG衛星車通信整合，在災害摧毀地面基地台時，可緊急支援提供災區迅速恢復4G及5G通訊，協助救難指揮中心掌握黃金救援72小時，支援涵蓋範圍可達35平方公里，目前已完成交機驗收。

雷虎另一款T-150MAVERICK無線通信中繼無人直升機，可搭配空中基地台，有效延伸通訊訊號至災區指定的角落。至於急難救援方面，雷虎全新開發的「RAPTOREMS 250緊急醫療物資運輸無人直升機」，具有長時間及跨城市飛行能力，可攜帶重要醫療物資，如血清、藥物及急救裝備等，在有效時間內，抵達醫療院所。

該無人直升機可載重達15公斤，時速達100公里，任務半徑達100公里，飛行時間長達2～4小時，除提供緊急救難需求，亦可廣泛用於偵蒐、電信、交通監控、橋梁及河川檢查等領域。