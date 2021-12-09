中研院P3實驗室爆發研究人員感染疫情確診事件，蔡英文總統今晚表示，她在今天傍晚已和行政院長蘇貞昌、 衛福部長陳時中保持密切聯繫，要求相關單位，迅速查明個案原因。她請全體國人不用驚慌，最重要的是盡快完整接種2劑疫苗，「保護好自己，就是守護大家」。

蔡英文今晚在臉書表示，關於中研院P3實驗室研究人員感染事件，指揮中心已經在第一時間進駐現場，展開相關疫調及匡列作業，並要求中研院10日內提出相關檢討報告。她在今天傍晚也和蘇貞昌院長、陳時中部長保持密切聯繫，掌握相關狀況，更要求相關單位，迅速查明個案原因，確實執行各項防疫工作。

她說，面對疫情，我們都要嚴加戒備，她也要拜託大家，出門務必維持防疫習慣：戴好口罩；量體溫、勤洗手；注意社交距離；確實執行實聯制。

蔡英文強調，政府會全力守住疫情防線，她要請全體國人不用驚慌、繼續團結防疫，最重要的是，盡快完整接種2劑疫苗，保護好自己，就是守護大家。