五角大廈可能於近期確定F-35匿蹤戰機的最終模擬測試日程，希望盡速讓該計畫邁入全速量產階段；由於新冠肺炎（COVID-19）與技術問題，F-35的「聯合模擬環境」（JSE）訓練系統出現大幅延宕，導致該型機的全速量產已延宕超過2年。

軍事新聞網站「Breaking Defense」6日報導，F-35聯合計畫辦公室（F-35 JPO）計畫執行官費克（Eric Fick）中將表示，他本週將與五角大廈作戰測試與評估主任（DOT&E）、武獲部門，以及海軍和空軍進行討論，希望F-35最終模擬測試的時間表能於2022年1月確定。

聯合模擬環境是美軍未來的重要訓練工具，能模擬難以在現實訓練中重現的高強度情境，讓美軍飛行員演練如何對抗來自中國大陸與俄羅斯的先進威脅。因此DOT&E辦公室要求F-35須先在該系統中完成測試，才能進入全速量產階段，但其卻先後面臨技術問題和新冠肺炎疫情，導致出現長時間延宕，一併讓F-35的全速量產自2019年底延至現在。

另外，F-35新後勤系統「作戰資訊整合網路」（ODIN）的整體規劃也尚未確定，其預計取代惡名昭彰的「自動化後勤資訊系統」（ALIS），並可能於2022年初開始交付，但五角大廈尚未制定將後者完全汰除的計畫。

「Breaking Defense」指出，雖然尚未進入全速量產，但洛克希德馬丁（Lockheed Martin）其實已在以全速生產F-35；該公司負責航空部門的副總裁烏爾默（Greg Ulmer）先前在接受訪問時才表示，2021年總計將有139架F-35出廠。