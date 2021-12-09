美國輝瑞藥廠執行長博爾拉（Albert Boula）8日接受訪問時指稱，根據初步研究顯示，Omicron新變異株會減少BNT疫苗產生的抗體量，這也意味民眾接種第4劑疫苗的時間，可能要比預期提早。

輝瑞與德國生技公司BioNTech曾在當天稍早公布實驗室研究數據，發現打完3劑疫苗能讓抗體增加25倍、有助中和Omicron。

博爾拉補充，這項研究主要是根據實驗室製造的合成Omicron所得出的結果，在面臨真實病毒仍需要更多試驗數據。他提到真實世界的試驗結果往往更準確，預料未來兩週就可取得。

博爾拉還進一步表示，在看到真實世界數據後，就可決定第3劑疫苗能否有效對抗Omicron，以及防護力可以維持多久。就後者而言，他認為注射第4劑將有其必要。

他在過去曾經預測，注射第4劑的時間應該是在打完第3劑的12個月後，「不過Omicron出現後，我們需要靜觀其變，因為目前資訊仍相當有限，我們也許要加快第4劑疫苗的施打進程。」

他警告，目前更重要的是應在冬季推動施打第3劑疫苗。由於民眾為了避寒更常待在室內，也讓公共衛生官員擔憂感染新冠病毒的人數恐將大幅攀升。

輝瑞科學長杜思騰（Mikael Dolsten）也強調，注射3劑疫苗可為民眾在冬季提供對抗Omicron的保護，直到明年3月專門針對該病毒的疫苗研發出來。他並預估到明年春季前，Omicron取代Delta、成為美國主要病毒株的機率將超過50％。

博爾拉還提到，輝瑞研發的口服新冠藥物Paxlovid有助於在冬季預防住院率增加與控制疫情。

輝瑞已在上月向美國食品暨藥物管理局（FDA）提交Paxlovid的緊急授權申請。博爾拉表示未來幾天將發布臨床試驗的所有結果，他預期該藥物可讓住院與死亡率降低89％。