儘管新冠疫情在全球延燒已將近兩年時間，加上近來Omicron變異株的出現，令人擔憂疫情恐將再度生變，不過美國投資銀行摩根大通卻對明年前景抱持樂觀。它看好疫情可望在2022年告一段落，對全球經濟造成的創傷也預料可完全治癒。

摩根大通首席市場策略師柯拉諾維克（Marko Kolanovic）8日發布研究報告寫道，「2022年將是全球全面復甦、新冠疫情終結與回歸到疫情前正常生活的一年」。他認為這是基於多數人口終於實現群體免疫，以及新療法將在2022年出現普及。

該投行指出，該公共衛生的重大突破，將導致全球旅行回復正常、消費者與企業支出也將遽增，進而帶動經濟「強勁」復甦。摩根大通並預估明年底標準普爾500指數將可從目前水準上漲8％到5050點。做為全球貸款利率基準的美國10年期公債殖利率則將升至2.25％，新興股市預期將飆漲18％。

柯拉諾維克提到，雖然今年全球經濟在邁向復甦方面也有明顯進展，但是各國復甦步調並不平均、不完整，而且經常被新病毒出現與恐慌所打斷。

他還補充，隨著復甦動能持續，市場將開始要適應資金緊縮的環境，然而在該過程中將可能帶來波動。柯拉諾維克警告這項轉變將在明年對那斯達克等高估值市場造成「逆風」。

另外新的一年，全球可能面臨的其他風險，還包括歐洲與亞洲的地緣政治緊張、高通膨的不確定性與「迫在眉睫的能源危機」。

花旗集團日前預測，明年第四季美國油價每桶平均將達59美元。然而相對於花旗的保守看法，對油市前景抱持多頭態度的摩根大通表示，明年底美國油價可望升高到每桶86美元、至於被視為全球油價基準的布蘭特油價更可上探90美元大關。