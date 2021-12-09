繼今年十月率先「攻頂」、前往武嶺設置充電站的機車業龍頭光陽KYMCO，這次為了力挺金門低碳島政策，首度「跨海」佈建能源補充站，成為台灣首家於離島設置充電交換站的機車業者，同時，光陽也正式宣布，第700座iONEX 3.0能源交換站，正式於金門開通啟用。

機車業龍頭光陽KYMCO，力挺金門低碳島政策，首度「跨海」佈建能源補充站，成為台灣首家於離島設置充電交換站的機車業者。左為光陽執行長柯俊斌，右為金門縣長楊鎮浯。（圖／光陽提供）

在金門縣政府政策帶路下，光陽在極短時間，迅速於金門國家公園6處佈建換電站，預計將階段性陸續完成全島30座換電站。金門縣長楊鎮浯受訪時表示，大約十年前，行政院就已將金門核定為低碳示範島嶼，他坦言，當初開始推動時，確實遇到不少阻力，包含規格、系統及電池整合上的困難，不過，這幾年經過整合，「碳中和」已成不可擋的共識，楊縣長斬釘截鐵地說：「低碳島的推動，已是目前金門縣的重中之重！」

楊鎮浯進一步指出：「為了推動低碳島政策，在電動機車購買上，我們提供了全台最優惠的補助，除了舊換新補助32,000元、新購補助24,000元之外，縣政府還提供公有場地出租給業者設置換電站，並且給予充換電設施建置補助。就是希望能將金門打造成一座真正的低碳島嶼。」

對於此次力挺金門的光陽集團，楊鎮浯也覺得「揪感心」，而且，在親自試乘了光陽電動車後，更大讚光陽在技術研發上的成熟，以及電動車使用上的便利性，他也特別感謝，光陽能在金門推動低碳的歷程中，扮演重要推手，未來也會積極配合業者，一起落實低碳目標。

柯俊斌指出，光陽目前已於金門國家公園6處設置換電站，未來將持續佈建，目標完成30座換電站，積極投入大量資源打造外島基礎建設！（圖／光陽提供）

談到光陽iONEX 的佈建進度，柯俊斌指出，目前全台已開通727站（實際已建設至841站，因應台電作業陸續開通中），六都當中，以新北157站最多，台中及高雄皆149站居次；非六都的充電站建置進度，則以彰化（83站）最多，南投（17站）居次。

楊鎮浯縣長在親自試乘了光陽電動車後，大讚光陽在技術研發上的成熟，以及電動車使用上的便利性（圖／光陽提供）

而唯一離島據點「金門」，目前有6座分布在金門國家公園。據金門國家公園管理處處長鄭瑞昌表示，這六處充電站分佈於大、小金門的五個行政區，以及大金門的中心地段，包括東邊的馬山觀測所，西邊的小金門列嶼九宮坑道，北邊雙鯉自然中心，南邊翟山坑道，同時在大金門國家公園中心點，也設置兩處充電站，分別是中山林園區及迎賓館。站與站之間，不超過40公里，未來預計將打造30座換電站，以金門大橋連結大、小金門交通，將金門建構為低碳旅遊，以及純電動載具運行的示範場域。

身為首家前往離島設站的業者，柯俊斌明白指出，其他品牌不願到金門設置充電站，主要是市場規模不大，他分析，目前金門的機車數量約14萬輛左右，每年燃油車銷售量大概介於2000-3000台，出租車市場則約1000輛左右，且大部份是燃油車。不過這十年來，金門一直朝著「低碳島」的方向努力，尤其是小金門，目標是成為一個無碳島，預估明年四月後，金門大橋可能開通，屆時，對於腹地不大的小金門，電動車絕對是最適合的移動工具，此時到金門設站，也是最佳時機！

金門國家公園管理處處長鄭瑞昌（左）表示，這六處充電站分佈於大、小金門的五個行政區，以及大金門的中心地段（圖／中時新聞網攝）

柯俊斌強調，對於金門充電站的佈建，目前大概會分幾個方向逐步進行，第一階段是著重在金門公共建設（如金門國家公園、縣政府招租場地），第二階段則深入旅遊產業，（如機車出租業者與民宿旅館業者），最後則是民間商業（餐廳、超商與名產店等）。

KYMCO Ionex率先響應金門縣政府低碳島政策，邀民眾一起前進金門，「換電自由行」（圖／中時新聞網攝）

光陽在大金門國家公園中心點，也設置兩處充電站，包括著名的旅遊景點「中山紀念林」。（圖／中時新聞網攝）

回顧去年，台灣的二輪市場銷售可說十分暢旺，各品牌趁著政府推出補助的這波買氣，齊力繳出了103.6萬台的亮眼成績；但相較去年榮景，今年整體二輪市場銷售卻不盡理想，二輪市場總體銷售約略80萬台左右，比起去年，足足少了約23萬台，整體市場萎縮不少！

面對今年市場衰退，光陽集團執行長柯俊斌分析，大概有幾個因素：包括「受到2020年提前消費」、「燃油車補助減少」、「車用晶片短缺」以及「疫情干擾」等。至於如何看待明年市場？光陽集團執行長柯俊斌仍保守看待，原因在於目前全球一直在談論的「循環經濟」與「碳中和」，身為機車大國的台灣，自然無法自身事外，尤其像是中央環保署及地方環保局等單位，已明確表示明年將不再對燃油車進行補助，他預估，2022年全年總市場銷售量，可能僅有72萬台規模。

柯俊斌拿出數據佐證，例如2020年，包括ABS補助、貨物稅減徵、環保署及廢車處理等，各單位對於油車補助總金額高達13,300元，對電車補助最多更達16,300元，多重利多之下，讓去年二輪市場總銷售站上百萬。但今年，受到ABS補助取消及環保署補助縮水等因素影響，預估市場總銷售量約下滑至80萬台左右，至於明年，油車僅剩貨物稅減徵，而且環保署汰舊補助，也將由2020年的5000元減至2000元，在整體補助逐漸縮水情況下，銷售數字恐再下滑。不過，柯俊斌透露，明年光陽會有3部左右的新車會上市，將有助於提升明年買氣。

相較油車，今年的二輪電車市場整體表現還算不錯，佔比從去年的9.9%，提升至11.2%，而且，在大環境走向綠能的趨勢下，加上政府補助力道，柯俊斌推估明年電車佔比還會繼續提升，可能從今年的8萬輛，來到9.6萬輛的規模。

縱使今年二輪市場銷售萎縮，但累計1-11月銷售數字來看，光陽仍領先第二名的三陽近2.5萬台之多，穩坐業界龍頭。柯俊斌打趣地說，台灣最大黨應該是「機車黨」，因為台灣的機車數量高達1400萬輛，堪稱世界有名的機車大國，而統計光陽從2000年至今，也創造了近600萬的車主，稱得上是業界領頭羊。