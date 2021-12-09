將於明年1月5日至8日恢復實體活動的CES 2022(國際消費電子展)，英特爾、AMD以及NVIDIA都計畫推出新款獨立顯卡產品，這也是英特爾在新執行長Pat Gelsinger上任後，預計推出以ARC品牌、代號Alchemist的新款Xe架構獨顯。最新消息指出，AMD Radeon RX 6000S Mobile Graphics可能會在活動中發表，屆時與英特爾同樣都採用台積電6奈米製程。

英特爾在8月19日舉辦「架構日」(Intel Architecture Day 2021)，就透露將以「Intel Arc」品牌，推出代號為Alchemist、基於Xe HPG微架構打造的全新消費級高效能顯卡，將在2022年第一季度正式推出，支援具備光線追蹤（ray tracing）加速能力、AI驅動超級取樣（supersampling），以及Windows DirectX 12 Ultimate，並擁有深度學習超級採樣 （DLSS）技術。外界認為，這明顯針對占據GPU消費級市場的NVIDIA以及AMD而來。

英特爾指出，作為IDM 2.0戰略的一部分，英特爾將有機會把Alchemist委由台積電代工生產，特別是用以6奈米製程。

英特爾今年發表第12代Alder Lake行動處理器，採用更名後的Intel 7製程，迎戰近年來勢洶洶的AMD，Pat Gelsinger接受《Computer Reseller News》採訪指出，AMD在過去幾年表現很不錯，不會否認AMD做出的努力，但是筆電處理器Alder Lake與8月發表的新一代 Xeon可擴充的伺服器處理器 Sapphire Rapids，代表AMD的時代已經結束。

據外媒《VideoCardz》報導，，AMD 可能會推出 RDNA2 架構、筆電用GPU 的 Radeon RX 6000 系列顯示卡新RX 6000S，預計採用台積電6奈米製程(N6)，台積電曾指出，N6 將提供比 N7 高 18%電晶體密度，並延續了N7的架構，讓客戶可以節省下轉移製程節點的成本。

台積電 N6 工藝有望為 AMD 新款 GPU 提供更高的頻率和能效比。英特爾即將推出的 Arc 系列也將採用台積電 N6 工藝。台積電曾表示，N6 將提供比 N7 高 18% 的密度，而且 N6 完全相容 N7 工藝技術，簡化了過渡的成本。

AMD 預計在CES發表會上，讓RX 6000S 顯卡與Ryzen 6000 系列處理器一同發布，預計華碩、戴爾、微星等品牌可能會在 CES上宣布採用Ryzen 6000H以及RX 6000S 顯卡的電競筆電。