台中潭子區擁有74號快速道路匝道行經，成為建商近年來瘋搶的房市熱區！尤其是有潭子「新富人聚落」之稱的弘富重劃區，因腹地完整、機能齊全，為潭子新推案最集中的重劃區，吸引恆山、久樘、嘉磐、佳茂、睿嚮等知名建商插旗；在買盤推升下，包括「恆山和合」、「久樘臻悅」、「嘉磐信義」等預售新案，實價登錄價格皆已衝破3字頭。

其中，「恆山和合」現場銷售總經理蔡鎧程表示，全案跳脫傳統2-3房的規劃尺度，利用弘文中學第一排的基地優勢，打造1056坪、三面臨路的大尺度社區，基地坐北朝南，雙塔配置拉開棟距，創造小坪數罕見的「無限棟距」，打造一棟真正會呼吸的房子。

此外，「恆山和合」入口臨路退縮19米埕院花園，以寬闊的中軸合院現代園林空間，呼應摘星山莊的半月池與綠林，打造宜居的聚落生活尺度。

在公設規劃方面，蔡鎧程表示，「恆山和合」打破傳統小宅的享受級距，現階段唯一千坪動森泳池俱樂部，擁有20米水道與親子戲水池、親子書房、英式娛樂Bar、綠景健身房、一覽星空的Rooftop Bar等15項公設；因為基地夠大，才能把渡假放鬆、全齡樂享的多元生活通通都裝進來，徹底顛覆2、3房尺度的想像與體驗，改變小坪數的生活定義。

為了延續文教重劃區的人文特質，「恆山和合」與「臺灣蔦屋」（TSUTAYA BOOKSTORE）攜手合作，雙方以「在地化」為共同理念，將「恆山和合」打造為北台中首座臺灣蔦屋選書人文社區，將由「臺灣蔦屋」依照潭子的文化風土、社區的質感、住戶的喜好等面向，在親子書房中量身推薦「恆山和合」的專屬選書。

蔡鎧程表示，「恆山和合」從建築延伸空間，再到生活，提供的不只是一個家的選擇，更是為客戶創造許多美好的生活提案。

「恆山和合」主力產品約24-31坪、2-3房，總戶數134戶（含2間店面），超機能2房2衛、衛浴全採光，是弘富重劃區唯一擁有2房格局的建案，產品力與稀有性相對特殊，主力總價2房加1平車位1080萬起、3房加雙平車位1388萬起。該案強調室內格局樑柱外推，創造空間擴大、超強收納、滿足機能需求、坪效升級的優點。

蔡鎧程說，積極施工中的國道四號豐潭段將於2022年完工，預計2023年完工的國道一號銜接台74線，潭子科技產業園區將納入台中最新的高速環線網路板塊之內，弘富重劃區後續行情可期。