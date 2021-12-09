1218公投倒數9天時間，藍綠雙方和民間團體都加緊宣傳公投，據了解，重啟核四公投領銜人黃士修將於11日的公投發表會上，向總統府及行政院開出一項條件，並給予2天時間考慮和回應，因內容關涉「府院機密」，因此內容暫時保密，若未果，13日晚間將到自由廣場靜坐、絕食，直至公投投票結束。對此，國民黨副發言人楊直抖表示，他聽到黃士修要帶頭抗議有些驚訝，因為自己也正為公投「絕食中」。

中時新聞網今(9日)分別向黃士修、楊植斗求證，黃士修表示，近日公布的幾份民調顯示，綠營支持者已經歸隊，若中間選民加進來，可能四項公投案都會過關，但令人擔憂的是，許多民眾根本不知道12月18日要投公投票。

核四公投領銜人 黃士修。(圖/資料照，李俊毅攝)

他並指出，12月11日最後一場說明會，他將對上呱吉，將在說明會上向蔡政府提出一項條件，並給予48小時的時間考慮和回應，不過，因內容事涉府院機密，他先予以保密。待說明會公布內容後，自己將在13日中午開始絕食，並在下午和媒體錄影結束後，晚間即前往自由廣場，並希望能號召30位年輕朋友一同參與，讓蔡政府看到人民最卑微的訴求。其他參與者則統一會在7點加入絕食。預計絕食至投票日當天，投票當天會找人載他專車回台中老家投票。

黃士修同時也指出，自己是台中人，2014年林義雄發動「反核四絕食」使馬政府拍板核四封存，但這項決定，卻完全忽略中南部鄉親，使火力發電比例大幅上升，害鄉親這幾年飽受空汙之苦，甚至感染肺腺癌死亡，因此，黃士修這次也將透過同樣的手法，由他來收回這筆由林義雄種下的不良債權，來喚起社會對公投的重視。

黃士修坦言，民進黨斥資上億近日鋪天蓋地的洗腦宣傳，讓綠營支持者幾乎全數歸隊，正反方資訊完全不對等，他希望民眾不要再被政黨所綁架，能好好思考投票的意義是什麼，畢竟台灣只有一個。黃士修苦笑地說，「如果一個人的犧牲，能夠換來全體國民選擇的自由」，是他這輩子做過最划算的交易。

黃士修並指出，核四不通過，中南部就要多燒煤，經濟部長王美花部長說，不蓋三接台灣會少137億度電，但她沒說的是，重啟核四卻可以讓台灣多200億度電，甚至可以減少燒700萬噸的煤，還可以讓中火關一半，分一些餘裕給高雄興達電廠，讓高雄鄉親不用擔心缺電。

楊植斗接受「中時新聞網」採訪表示，自己聽到黃士修絕食，覺得很驚訝，因為自己也在為公投絕食中，他表示，自己是昨天(8日)開始絕食，規劃在11日晚間要到自由廣場靜坐、搭帳棚，此事並已獲得台北市議員羅智強支持。楊植斗指出，他將和黃士修一起參與絕食活動，希望能號召更多年輕人一起加入，讓蔡政府能正視人民的訴求，也希望能有年輕朋友，看到絕食活動後，能在18日投票日當天出門投票，守護台灣，投下4個同意。