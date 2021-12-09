迎接年末最重要的雙12及聖誕跨年檔期，Apple優質經銷商STUDIO A將於12月10日起至2022年1月2日推出線上線下「雙12返場跨年慶」優惠活動，於官網購機或預購電子禮券，即可額外獲得6％紅利回饋，若使用「中國信託LINE Pay卡」消費還可享LINE Points 3％回饋無上限，總計高達9％優惠。

此外，12月10日至2022年1月31日同時開放會員積點折抵100％無上限，iPhone 11/12 認證機3.2折起，Apple Watch S6福利機5.6折起。果迷們期待已久搭載性能更為強悍M1 Pro、M1 Max晶片的全新Macbook Pro 14吋、16吋主機即將在台上市，帶動年底購物熱潮持續升溫。STUDIO A特別推出年度優惠最終檔「雙12返場跨年慶」活動，自2021年12月10日起至 2022 年1月2日期間，會員於官網或預購電子禮券，消費滿2萬即可額外獲得1212元等值點數（會員點數2424點）、滿4萬即贈2424元，等同於6％紅利回饋，若搭配「中國信託LINE Pay卡」消費還可享 LINE Points 3％回饋無上限，總計高達9％優惠。

電子禮券可於STUDIO A折抵全門市商品，包含Mac筆電、iPhone、iPad等Apple主機、周邊及維修服務（惟保險產品除外），且無使用效期、還可多張合併於指定實體門市使用。而在 STUDIO A 官網部分，會員單筆訂單消費買2萬元，同樣也可獲得額外加贈之1212元等值點數回饋。

此外，以往標準會員折抵周邊配件上限為20％，同時於12月10日 至明年1月31 日開放不限會員等級，均可折抵週邊商品100％。

Apple在今年陸續發布 iPad Pro、iPad mini、iPhone 13 /Pro系列、Apple Watch Series 7以Macbook Pro等效能令人驚豔的主機，新機入手大家通常都會再陸續購買周邊配件，像是自iPhone 12系列起以環保考量取消附贈的充電器，或避免日常磕碰而添購的玻璃保護貼、保護殼等等。

即日起凡於 STUDIO A官網選購Mac電腦，即可以1222元加購鍵盤膜、磨砂殼、手提電腦包等原價3120元的保護組合。iPad系列主機除享1222元加價購外，還可以2222元升級價值3780元的二合一防摔保護殼含觸控板藍牙鍵盤及類紙膜保護貼。

Apple Watch Series 7 /SE 則可以1222元加購原價值2.980元的真皮／米蘭錶帶與24W快速充電器。而在 iPhone 13 256/512GB 系列指定機種，加1元即可獲得15w無線傳輸充電盤、或以1222元升級價值5350元的「超級大禮包」，包括無線傳輸充電盤、24w快速充電器、保護殼/鏡面保貼及藍寶石鏡頭貼，最高現省4128元。

本次STUDIO A「SA 認證福利機」專區，包含iPhone 12 Pro太平洋藍/金、 iPhone 11 紅/綠/紫、 iPhone XS Max金色等 SA認證主機，活動期間最低3.2折起，Apple Watch Series 6藍/紅福利機5.6折起，且認證主機均提供180日的主機自然損壞硬體保固維修，而目前最熱門的 iPhone 13 Pro天峰藍、iPhone 13粉紅、星光色等福利品，除價格直降95折起，並附有原廠保固一年及完整周邊配件，福利品均為限量。