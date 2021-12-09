迎接12月耶誕佳節，遠傳網路門市特別推出好禮加碼多選一活動！即日起至12月31日之前，在遠傳網路門市申辦月付999以上資費搭配3C/家電、平板、iPhone或其他品牌手機，可享好禮加碼多選一。

包括美國旅行者行李箱、淨顏煥采洗臉機+遠東百貨禮券200元、易遊網禮券500元+遠東百貨禮券500元、遠傳幣1500元或Haagen Dazs冰淇淋提貨券2張+遠東百貨禮券500元等。

除了好禮加碼多選一活動外，即日起至12月31日止，遠傳網路門市也推出單門號獨家耶誕優惠活動，新申辦或攜碼的用戶，申請4G月付499享上網、網內雙飽，網外最高送110分鐘，限時加碼1200元遠傳幣。

申辦遠傳「世界第一」的5G網速，月付1399就能上網吃到飽，申辦即送4500元遠傳幣，合約期間月月再領300元遠傳幣，購物同時還能再享最高7％回饋，總回饋金額高達34500元遠傳幣，遠傳幣等於新台幣１元、折抵無上限。

12月在遠傳網路門市，新申辦/攜碼並搭配指定資費，iPhone 13手機0元起，還可獲得好禮加碼多選一。續約用戶申辦指定資費，手機最高折價1500元。

若無換機需求，遠傳精選冬季必備的3C/家電，如日立舒適乾燥除濕機、電火鍋、黑晶爐等，新申辦/攜碼搭配遠傳指定資費0元起，也享好禮多選一加碼送。續約用戶搭配指定資費，購買商品最高再折1500元。另外，家中有上網需求的消費者，遠傳網路門市也推出家用上網新選擇，線上申辦遠傳大無線即送到家，插電就可以上網，免專人到府安裝，月付699全家上網吃到飽，即送3000元friDay購物金，再加碼送航海王行李箱。