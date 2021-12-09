現在短影音當道，人人都可當網紅。馬來西亞一名警長，就錄製短片勸誡男性同胞，不要與16歲以下女性發生性關係，因為只要是未婚，不管女方是否同意，依照馬國法律，一律視為性侵。該警長用詞輕鬆活潑，包括「不管內射、外射通通萬劫不復」等金句，也讓這名警長爆紅，TikTok帳號有40萬人關注。

據馬來西亞《中國報》報導，吉隆坡一名警長透過個人TikTok帳號，拍攝輕鬆幽默的短片，向民眾宣導刑事知識，獲得超過40萬人關注。該警長在短片中勸誡馬國男性同胞，在未婚的情況下，無論女方願意不願意，都千萬不能與未滿16歲女性發生性關係，還說「不管內射或外射，都會惹禍上身」。

因為依照馬國刑法，與未成年女性發生性關係一律視為性侵，一旦罪名成立，將面臨10到30年的刑期，外加鞭刑。

不過日前馬國警方高層下令不准警察穿著制服拍攝TikTok影片，或做出任何不雅及粗俗行為，因此該警長已將影片刪除。