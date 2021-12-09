內政部部務會報通過《平均地權條例》等修法，將全面限制預售及新建成屋換約轉售，違者可處50萬至300萬元罰金，若涉炒房，造成民眾恐慌，損及公眾或他人，最高處3年徒刑或併科5000萬元罰金。業者私下認為這是政府帶風向的政策，且三年以下有期徒刑，恐有違憲的疑慮。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，內政部擬禁止預售屋換約，但之前推出的房地合一2.0，就納入了預售屋交易，還規定短期交易要課重稅，現在又不准預屋交易，豈不是前後矛盾。

徐佳馨指出，新制若推出會有三個影響，首先供給減少，第二是交易會放緩，第三則是價格更不容易掉下來。根據過去經驗，像是奢侈稅、房地合一稅都會產生閉鎖期，不但導致價格不下來，且還會往上走。

最令人擔心的是，游資過剩下，還會造成資金往大家沒有想到的地方流竄，巿場人士私下指出，部分房地產交易會轉入檯面下，最直接的是農地，另私法人不能換約，但可以用債權處理，只要有利可圖，就能轉出，如此一來，會造成房地產交易複雜化，政府反更難查核。