資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的論文造假，被總統府發言人張惇涵指造謠抹黑，彭文正對張提自訴加重誹謗罪。台北地方法院6日開庭，彭文正的律師張靜認為，蔡英文的博士證書可能如前總統陳水扁曾指稱的，是由已故資策會副執行長黃國俊赴英國「喬」來的，當庭聲請傳喚陳水扁作證。阿扁對此反問：「我要作什麼證？」針對彭文正的律師若請到阿扁作證，前外交官介文汲認為，蔡英文慘了。

介文汲9日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中認為，蔡英文慘了，阿扁搞不好會利用這個機會反咬蔡英文一口。阿扁對蔡英文相當不滿，因到現在還沒有把他特赦，阿扁不是省油的燈，質疑阿扁在2019年爆這個料，就是想加入這場戰局，對阿扁本身應該是有一個槓桿，他可能從蔡英文那邊拿到他想要的東西。

介文汲接著表示，蔡英文論文門的過程啟人疑竇，她怎麼老是遺失，博士論文其實蠻重要的，證書也是很重要的，若要透過關係去申請，更是啟人疑竇，若可以申請，有一個正常程序；但卻要透過關係辦事情，這就非常有蹊蹺。而如果有原件，要拿回台灣，一定要經過我們駐英國代表處的驗證，這些資料都會存檔，因此駐英國代表處應該也有很多資料。