12月7日，NASA利用太空衛星試驗新的雷射通信中繼示範（LCRD，Laser Communications Relay Demonstration），這計畫頗像科幻電影的場景，利用雷達來改善空地通信。

大眾科學(Popular Science)報導， LCRD 可以每秒1.2吉位元(10億位元)的速度向地球傳輸資訊，其前代中繼速度的兩倍，打個比喻，名導演丹尼斯維倫納夫(Denis Villeneuve)的2小時多電影，不到一分鐘就可以下載完畢。

LCRD 計畫主持人葛倫‧傑克森(Glenn Jackson)表示，這個技術可以應用在無障礙的太空通訊，可以建立對月球與對火星的通訊網路。

「相比於目前的無線電通訊，雷射通訊有更大的寬帶，可以同時傳輸更多的訊息到地球。」

雷射通訊又稱為光通訊，利用光來傳輸。這項技術與指向式電視遙控器差不多，但NASA將要把這項技術給擴大。

之所以要研發光通訊,是因為無線電波訊號會在很遠的地方擴散，這種擴散會導致訊號衰弱，也就造成傳輸延遲。最著名的通信事故之一，是2020年深太空43號站（Deep Space Station 43，地球上唯一可以與航海家2號探測器通信的無線電天線），43站因維護而暫時關閉，結果我們完全喪失與航海家2號的通訊，差點就此失聯。

Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) Overview

為了避免這種意外，NASA認為雷射通訊是有必要的，與無線電波不同，雷射產生的緻密光束，可以傳播很遠的距離而不受擴散的影響。雖它很容易中間的障礙物遮擋，但是在太空沒有這個問題，太空是沒有什麼障礙物的。

NASA認為，目前的無線電系統，傳輸完整的火星地圖需要大約9星期的時間，但雷射通訊可以將時間縮短到9天。