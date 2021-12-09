國內今日新增1例本土案例，為20多歲女性，曾任中研院P3實驗室研究人員，11月中旬就接觸病原體，12月3日離職後症狀加劇，經自行就醫採檢確診，個案離職原因是否與染疫有關，指揮中心指揮官陳時中表示，將調查了解。

陳時中表示，今日新增本土病例案號為16816，曾在11月中旬工作時接觸到病原體，當下無症狀，11月26日開始出現輕微咳嗽，到了12月4日時咳嗽加劇，12月8日出現嗅味覺異常，經就醫採檢後於今日確診。

至於個案在高風險場域工作，有症狀卻自行就醫，是否警覺性不足。陳時中指出，個案曾做過快篩是陰性，但健康監測結果是否有向上呈報，上級是否有接獲報告，都需要進一步釐清，因此要求中研院在10天內提出檢討報告，而個案在5月就職，12月3日離職，離職原因也是調查的一部分。

中研院今晚表示，針對此次事件會確實檢討，立即檢視P3實驗室生物安全的管理、執行及操作狀況，及調查事件發生原因，確保實驗安全，維護同仁健康。