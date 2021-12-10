早期乳癌患者約有20%至30%機會發生轉移，即便開刀取出腫瘤，也難確保癌細胞未在其他器官潛藏，假若癌細胞發展快速，2至3年就會再復發，也有可能術後10年才會發現。乳癌型別若為荷爾蒙受體陽性且HER2受體陰性，過往乳癌轉移後多仰賴荷爾蒙治療或化學治療，現在則有已獲健保給付的口服標把藥物CDK4/6抑制劑，其合併荷爾蒙療法後可以大幅推後化療時程，提升整體存活時間達到60個月以上，突破5年的瓶頸。

乳癌細胞轉移無法手術治療 接受化療也只剩2至5年生命

彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人教授表示，乳癌因確診早晚而有不同治療方式，關鍵就在癌細胞是否發生轉移。轉移前能夠用外科手術方式將腫瘤去除，但如果癌細胞轉移到骨頭、肺臟、肝臟，手術就沒有辦法解決問題，此時就必須採用化療等全身性治療阻止惡化，多數化療藥物副作用讓病人難以承受外，效果也差強人意，因此接受化療的乳癌病患，多會非常悲觀看待病情。

新乳癌口服標靶CDK4/6抑制劑 助整體存活期有望超過5年！

陳達人教授強調，在醫學界努力下，新型乳癌標靶藥物CDK4/6抑制劑終於研發成功，當確認乳癌型別是荷爾蒙受體陽性、HER2受體陰性時，CDK4/6抑制劑就能有效阻擋癌細胞生存週期，遏止腫瘤繼續擴散。雖然不能完全殺死癌細胞，但至少能將乳癌如同慢性病般治療，延長病患生命，合併荷爾蒙療法能推遲化療時程，提升整體存活期達63.9個月，突破5年存活期瓶頸。

乳癌細胞荷爾蒙受體陽性 荷爾蒙治療與CDK4/6抑制劑需併用

使用CDK4/6抑制劑治療乳癌，荷爾蒙受體陽性與HER2受體陰性是必要條件。陳達人教授說明，乳癌會因荷爾蒙與HER2受體區分型別，如果都呈現陰性，癌細胞發生轉移就只能化療；假若荷爾蒙受體陽性，代表癌細胞相當容易受到女性荷爾蒙刺激，必須使用荷爾蒙療法抑制女性荷爾蒙，同時搭配CDK4/6抑制劑加乘治療效果。陳達人教授補充，HER2受體若為陽性則要使用其他標靶藥物。

健保納入CDK4/6抑制劑給付 大幅提高乳癌病患治療意願

陳達人教授提醒，目前乳癌標把藥物CDK4/6抑制劑已有條件納入健保給付，當病患乳癌發生轉移，型別符合荷爾蒙受體陽性與HER2受體陰性，腫瘤非單純僅骨轉移也沒有侵犯到大腦時，健保就會給付藥費，嘉惠許多病患能夠得到最佳治療。陳達人教授聊到，標靶藥物因價格較高，在以往經常有患者聽到藥費重擔，只能搖頭拒絕主治醫師建議，現在健保給付大幅增加病人接受治療的意願。

亞洲多數患者停經前發現乳癌 先停經才有利後續治療

陳達人教授補充，在亞洲來說，許多乳癌患者都在停經前發現腫瘤，荷爾蒙受體陽性乳癌患者，若在停經前確診，可能都需要利用藥物等手段，讓身體先停經才能後續治療。同時，教授也提醒，任何藥物都帶有副作用，病人與醫師一定要充分討論，病患應完整瞭解病情與用藥方法後，按照醫囑服藥、定期回診，任何身體不舒服如實告知。