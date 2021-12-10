（小8在爆紅之際，卻選擇跑去紐約進修表演，只為了追逐理想中的自己。／圖片為時報出版提供）

小8在書中提到，週一至週五晚上九點現場直播的模仿政論節目《全民最大黨》，是自己正式踏入演藝圈的起點。她表示，能和全臺灣最幽默風趣的人一起工作，真的超級榮幸；但壓力也超大！每天下午四點等發通告、七點到現場、九點上live，對不是表演科班的她一場震撼教育，不過這段經歷也鍛鍊出她的膽量，從此愛上演藝工作，藝人也在那一刻成了小8終生的職業。之後，在網路短劇《空姐忙什麼》中空姐的角色，讓大家更認識到女演員的張允曦，也因為這個角色，讓她初嘗「爆紅」的滋味，小8表示，《空姐忙什麼》團隊非常完美又專業，讓自己成為了最幸福的演員，但在爆紅八個月的某一天，小8突然感覺自己的靈魂要被掏空，那種感覺很清楚地告訴自己，下次的錄影，她不會再好笑了。於是小8在三十五歲時，毅然決然放棄接不完的代言、花掉所有的存款，跑去紐約念表演，只為了充實、追逐理想中的自己。在出國前，她還做了一個大膽的決定：凍卵。當時，一股想要冒險的強大力量驅使著小8往前。小8也在書中鼓勵大家，如果失敗也沒關係，因為冒險這件事，就算失敗了，聽起來也是超級酷！

(本文摘自《敬，那些沒有白走的路：所有的挫折與驚喜，都值得感謝》/時報出版)

【內容簡介】即使不完美，但我的人生，從來就不想複製貼上別人的道路。

這本書，是藝人張允曦的奮鬥之路；也是普通女孩小8的真實告白！

‧第一份螢幕工作是在《全民最大黨》，以菜鳥之姿挑戰live節目的巨大壓力，也因為腎上腺素激發的感覺太迷人，愛上了演藝工作。

‧英文不是強項，卻成了第一個訪問好萊塢大明星的電視臺主持人，表現好到別人以為她是臺大外文系畢業。

‧辭去當紅的角色，放棄接不完的代言，跑去紐約念表演，只為了追逐理想中的自己。

一轉眼，即將要四十歲了；過了三十五歲之後，當年吵著不結婚的姊妹們都結婚生小孩，而一直信誓旦旦要走入家庭的自己，卻談了一場又一場沒有修成正果的戀愛；在演藝圈闖蕩了十多年，跑過通告、當過主持人，但真正想做的還是演戲。

曾經全力以赴，最後卻失敗；曾經付出過，卻沒有修成正果；好不容易收穫，卻發現不是自己所想要……這些工作與情感的挫折、對年紀的焦慮，以及對自我的懷疑，也是每個妳都有可能會遭遇。

在沒有導航的人生道路上，難免時而迷路、時而拐進岔路，但小8始終保持她一貫的樂觀與溫暖。她用態度告訴你，即使走得慢一點、即使跟別人不一樣，也不需要害怕。只要堅定而且勇敢，永遠樂觀地從逆境中學習，所有的挫折與驚喜，都會淬鍊成為更巨大的力量，驅使你繼續向前。

這本書是一位即將四十歲的女性，對於愛情、家庭，以及夢想的誠實探索。小8褪下自己的明星光環，以最質樸的姿態，向大眾訴說自己的故事與內心渴望。

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只要勇敢

且堅定，

每一步都算數。

＃ 關於冒險

每一趟旅程，不管好的壞的，都要盡全力去感受、去品嘗、去經歷；可以的話，盡量閉上眼睛，只有這麼做，才能累積出更多元的自己。

＃ 關於愛情

在遇見你之前的每一天，我都在試著與自己和好。

＃ 關於工作

雖然時常懷疑，眼前這件事真的是我想做的嗎？但即使失敗幾次，我發現自己還是很享受，這樣就很足夠了。

＃ 關於家人

當我們成熟到一定程度，終於可以回頭療癒童年的自己，也有勇氣跟家人說：我需要你。

【作者簡介】張允曦（小8）

輔仁大學哲學系畢業、紐約電影學院電影表演系進修、入圍第43屆金鐘獎迷你劇集女配角。

喜歡讓自己開心，因為這樣才有機會讓別人開心。最大願望是拿奧斯卡最佳女主角獎。

《全民最大黨》出道到《空姐忙什麼》網路知名度大增，主演過電影《喜從天降》、電視劇《姊妹們追吧》等。

現在只想好好活在當下，把生命中所有體悟融入角色裡，到最後氣息的那一刻。

臉書粉絲團：「張允曦小8」

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