在新書籌備之際，小8的父親因肝癌過世，小8也特別在書中寫到父親對她的重要性。她提到，自己與父親的感情相當好，父女曾一起飛去歐洲旅行一個月，現在回想起來，小8很慶幸自己安排這趟旅程，也留下跟爸爸最美好的回憶，謝謝爸爸讓她了解到什麼是「家」。小8表示，從小就覺得自己不受寵，媽媽很努力的工作賺錢，卻將母女間的距離拉遠，對此，她其實有很長一段時間無法諒解。但直到小8成為了一個基督徒，才有勇氣面對原生家庭的傷口，透過上帝的關愛，她才意識到，原來自己並非不受寵，而是自己一直太獨立，沒有給父母照顧自己的機會。現在的小8更明白，所謂的家人，就是你需要我，我也告訴你我需要你。

新書《敬，那些沒有白走的路》不僅是自己的冒險、工作、愛情與家人的內心故事，更是一本單身女性的成長記錄。小8也希望藉由新書鼓勵大家，在沒有導航的人生道路上，難免時而迷路、時而拐進岔路，但小8用態度告訴讀者，即使走得慢一點、即使跟別人不一樣，也不需要害怕。只要堅定而且勇敢，永遠樂觀地從逆境中學習，所有的挫折與驚喜，都會淬鍊成為更巨大的力量，驅使你繼續向前。

(本文摘自《敬，那些沒有白走的路：所有的挫折與驚喜，都值得感謝》/時報出版)

【內容簡介】即使不完美，但我的人生，從來就不想複製貼上別人的道路。

這本書，是藝人張允曦的奮鬥之路；也是普通女孩小8的真實告白！

‧第一份螢幕工作是在《全民最大黨》，以菜鳥之姿挑戰live節目的巨大壓力，也因為腎上腺素激發的感覺太迷人，愛上了演藝工作。

‧英文不是強項，卻成了第一個訪問好萊塢大明星的電視臺主持人，表現好到別人以為她是臺大外文系畢業。

‧辭去當紅的角色，放棄接不完的代言，跑去紐約念表演，只為了追逐理想中的自己。

一轉眼，即將要四十歲了；過了三十五歲之後，當年吵著不結婚的姊妹們都結婚生小孩，而一直信誓旦旦要走入家庭的自己，卻談了一場又一場沒有修成正果的戀愛；在演藝圈闖蕩了十多年，跑過通告、當過主持人，但真正想做的還是演戲。

曾經全力以赴，最後卻失敗；曾經付出過，卻沒有修成正果；好不容易收穫，卻發現不是自己所想要……這些工作與情感的挫折、對年紀的焦慮，以及對自我的懷疑，也是每個妳都有可能會遭遇。

在沒有導航的人生道路上，難免時而迷路、時而拐進岔路，但小8始終保持她一貫的樂觀與溫暖。她用態度告訴你，即使走得慢一點、即使跟別人不一樣，也不需要害怕。只要堅定而且勇敢，永遠樂觀地從逆境中學習，所有的挫折與驚喜，都會淬鍊成為更巨大的力量，驅使你繼續向前。

這本書是一位即將四十歲的女性，對於愛情、家庭，以及夢想的誠實探索。小8褪下自己的明星光環，以最質樸的姿態，向大眾訴說自己的故事與內心渴望。

‧‧‧

只要勇敢

且堅定，

每一步都算數。

＃ 關於冒險

每一趟旅程，不管好的壞的，都要盡全力去感受、去品嘗、去經歷；可以的話，盡量閉上眼睛，只有這麼做，才能累積出更多元的自己。

＃ 關於愛情

在遇見你之前的每一天，我都在試著與自己和好。

＃ 關於工作

雖然時常懷疑，眼前這件事真的是我想做的嗎？但即使失敗幾次，我發現自己還是很享受，這樣就很足夠了。

＃ 關於家人

當我們成熟到一定程度，終於可以回頭療癒童年的自己，也有勇氣跟家人說：我需要你。

【作者簡介】張允曦（小8）

輔仁大學哲學系畢業、紐約電影學院電影表演系進修、入圍第43屆金鐘獎迷你劇集女配角。

喜歡讓自己開心，因為這樣才有機會讓別人開心。最大願望是拿奧斯卡最佳女主角獎。

《全民最大黨》出道到《空姐忙什麼》網路知名度大增，主演過電影《喜從天降》、電視劇《姊妹們追吧》等。

現在只想好好活在當下，把生命中所有體悟融入角色裡，到最後氣息的那一刻。

臉書粉絲團：「張允曦小8」

IG：＠kate0622888