現年57歲的香港男星吳啟華，1994年時曾在周星馳所主演的電影《九品芝麻官》中，飾演奸人而爆紅，成為家喻戶曉的男星，之後他也靠著投資理財而讓身價不斷翻倍，但沒想到吳啟華自從與小他21歲的嫩妻結婚後，家產竟全被敗光，他還被媒體拍到帶著女兒住進「危樓」的慘況，讓影迷們相當震驚。

吳啟華出道時便以俊俏的外表及迷人英氣受到觀眾的喜愛，也是香港電視台TBV當時力捧的明日之星，出道至今推出超過60部影視作品，並演活不少經典角色，像是1994年由周星馳主導的電影《九品芝麻官》，他便在劇中飾演奸人「方唐鏡」一角而因此爆紅，之後又在系列電視劇《妙手仁心》中飾演「程至美」醫師，同樣獲得觀眾讚賞，他的事業因此推向高峰，成為80、90年代眾人皆知的巨星。

而事業成功也讓吳啟華的身價不斷翻倍，加上他本身也十分有生意頭腦，靠著賺來的錢投資副業，並經營的有聲有色，讓他沒多久就擁有上億資產，成為當時的香港演員中，身價最高的男星。

吳啟華過去曾有過一段婚姻，但後來因為拍戲，認識了大陸女演員石洋子，兩人相識相戀沒多久就論及婚嫁，卻遭到女方家人反對，除了吳啟華大了當年只有22歲的石洋子整整21歲外，女方家人也無法接受他曾離過婚，不過石洋子還是不顧家人的反對於2007年堅持嫁給當時已43歲的吳啟華，讓吳啟華相當感動，也轟動整個演藝圈。

兩人婚後隔一年便迎來寶貝女兒，石洋子後來也不再拍戲，過著人人稱羨的闊太生活。不過，也因為石洋子出手太過闊綽、喜歡揮霍，讓吳啟華的上億資產在7年內全數敗光，即使溝通多次，過慣奢華日子的石洋子依然無法改變，吳啟華只好訴請離婚。

離婚過程中，吳啟華為了獲得女兒的撫養權，還將僅剩的資產全數給了石洋子，之後就獨自帶著女兒拮据度日。據了解，石洋子在離婚後依然經常在微博上曬出打高爾夫球、四處旅遊的照片，她似乎完全不受離婚影響生活；反觀吳啟華給了石洋子全數資產後，身上的錢只夠租在房價相對便宜的危樓內咬牙苦撐，讓他只好更加積極的投入工作，光是今年就推出了兩部電影，希望能有機會再度翻轉人生。