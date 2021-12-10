新疆是大陸娛樂圈的美女盛產地，迪麗熱巴、古力娜扎、佟麗婭的絕世容顏遠近馳名，其實若把視野從西北轉望西南邊疆，雲南也出了多位仙境女神，包括楊蓉、馬雅舒、胡靜、春夏、李佳、童謠、姜貞羽，各個顏值亮眼可圈可點，以下一一細數她們的演藝表現。

1. 楊蓉

楊蓉曾飾演《陸貞傳奇》裡敢愛敢恨的蕭貴妃，以及《新笑傲江湖》裡的小師妹岳靈珊，演技精湛卻被網友惋惜總是做配角，認為她缺少一個大爆的角色；楊蓉的顏值一直很高，只不過錯過了最好的時候，現在已經成為了一個妥妥的演技派，期待她未來在新作品的表現。

楊蓉的顏值一直很高。（圖／微博@楊蓉）

2. 馬雅舒

談起馬雅舒第一反應知道是吳奇隆的前妻，她年輕時曾是眾多民國劇苦情女主的代表人物，當年的的顏值對比劉詩詩可說毫不遜色；馬雅舒曾飾演白蓮花廣受好評，演風情萬種的風四娘來也是信手拈來；如今馬雅舒和外國籍老公有了小寶寶，尤其小女兒宛如一個洋娃娃，果然父母的基因足夠強大啊。

馬雅舒當年的的顏值對比劉詩詩可說毫不遜色。（圖／微博@馬雅舒）

3. 胡靜

火華社社長劉燁曾親口承認：「胡靜是我們班最漂亮的女孩子。」能從章子怡、曾黎、秦海璐等女星中脫穎而出，胡靜可說是典型的骨感美人，曾經出演《楊門虎將》的明姬令人念念不忘，可惜的是胡靜早早便選擇了嫁人，如今已經四十歲了，身材和相貌都依舊維持的很好。

胡靜可說是典型的骨感美人。（圖／微博@胡靜）

4. 春夏

春夏身上有一種天真和邪惡交織的氣質，她是一個很有自己想法的女孩子，獨特的內在氣質和讓她在22歲就奪下香港電影金像獎影后；一頭標誌性長髮可說是標準的校園文藝女神，一直走電影路線的春夏對作品十分挑剔，蠻期待她的新作品會給大家帶來什麼樣驚喜。

春夏身上有一種天真和邪惡交織的氣質。（圖／微博@春夏）

5. 李佳

李佳本身的名氣沒有那麼大，但說起她的老公想必沒有人不知道，就是橫掃中年婦女市場的靳東；李佳她畢業於北影的明星班，和陳坤、趙薇是同學，25歲時候曾獲得過大獎提名，可說是天賦型演員；現在的她更多生活重心放在家庭，在社交平台曬生活日常甜蜜度爆表羨煞旁人。

李佳現在更多生活重心放在家庭。（圖／微博@李佳）

6. 童謠

有著「小章子怡」之稱的童謠屬於大器晚成的女演員，出道十幾年後氣質反而比之前更好；童謠是典型的瓜子臉，讓人看著更加的溫婉，內眼角也相對圓潤，給人一種沉穩、淡然的感覺，童謠在《三十而已》裡面以顧佳一角雀屏中選，奪下白玉蘭獎最佳女主角，成為今年最新視后。

童謠有著「小章子怡」之稱。（圖／微博@童謠）

7. 姜貞羽

《創3》(創造營2020)最讓人扼腕的選手非姜貞羽莫屬，初登舞台的她梳著高高的馬尾，穿著一襲藍衣表演國風舞蹈，成為了當時最快破百萬直拍的一個，雖然最後因為腰傷不得不被動退出了比賽，如今姜貞羽也把重心放在了演戲上面，令曾被驚豔期待她帶來的新作品。