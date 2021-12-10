舊公寓跟新大樓之間該如何選，是許多人買房時容易陷入糾結的原因，有網友就詢問，內湖舊公寓跟萬華電梯大樓兩個物件哪個比較好？不少人秒選內湖，並認為萬華生活環境較複雜且髒亂，而內湖則有大湖公園與碧湖公園可以休憩。

該名網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》發文詢問，「萬華中古電梯大樓跟內湖舊公寓低樓層，選哪個比較好？」話題引起熱烈討論，不少人選擇內湖，在於生活環境較佳，「內湖很讚的，有兩大湖，風光明媚生活優閒」、「內湖假日超舒適」、「內湖，越靠近龍山寺，充滿尿味跟遊民還有鶯鶯燕燕」、「萬華只有青年公園那邊比較正常點。」

此外，有人則認為，內湖與萬華各有優缺點，「都要細看地段才能比較，南萬華其實不錯，交通方便，環境也不像北萬華那麼亂」、「有電梯比較好，終究是要住電梯的」、「有年紀的話還是選電梯，不然到時候又要搬一次家」、「看工作地點跟預算吧，能買得起的都是好地方」、「看你的工作生活圈在哪，兩個地方各有利弊，只有自己才最清楚。」

好房網報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，台北市老屋聚集的萬華區與文山區，都傳出有建商獵地或都更案，有利該區域的房價走強，但缺乏利多或話題刺激，只會讓老屋多的地方處在被嫌惡的環境不易翻身，因此地段仍是不敗重點。