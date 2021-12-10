今年裕隆集團新春團拜，由董事長暨執行長嚴陳莉蓮率領一級主管上香祈福，站在第一排的包括裕隆汽車總經理姚振祥、裕日車總經理蔡文榮、鴻華先進副董左自生等，這是嚴陳莉蓮帶領的裕隆集團新陣容，也是務實轉型的關鍵小組。

務實轉型，不只是嚴陳莉蓮為裕隆定下的新目標，其實何嘗不是這位歷經喪夫、一肩扛起這座風華落盡、歷盡滄桑近70年大宅院的籃球隊長，自己的寫照？

2018年嚴陳莉蓮接任董座後，大動作調整裕隆集團體質，包括「汰老臣引新血」，布建新團隊帶動集團轉型大計外，她一面清理集團虧損，一面發展電動車新事業。很快地，今年10月，由裕隆與鴻海合資成立的鴻華先進在短短1年台灣自主研發下，發表全新3款電動車，也讓裕隆未來發展增添想像空間。

「裕隆汽車在務實轉型的大策略下，已經從前年的虧損中走出來！」扛起裕隆集團轉型重任的嚴陳莉蓮，今年在股東會強調，裕隆將會在務實轉型的基礎上持續精進，努力邁入轉型升級的新階段。

值得一提的是，今年11月東風裕隆終於正式申請預重整，而開發納智捷自主品牌車及投資中國東裕的相關損失，在2019年底財報就一次認列減損打銷，因此隨著納智捷退出中國市場，收拾完舊山河，未來，裕隆將更聚焦在鴻華的電動車發展。

嚴陳3年的務實轉型計畫後，今年陸續開花結果，令人引頸期盼的，莫過於裕隆集團何時能進入新成長期。

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