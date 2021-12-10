如果沒有刻意節食、強化運動的情況下，體重卻突然有感下降時，先不要高興太早，有可能甲狀腺已經出了大問題！常見的甲狀腺疾病，包括甲狀腺機能亢進、甲狀腺機能低下、甲狀腺腫大、慢性甲狀腺炎、甲狀腺結節以及甲狀腺癌，女性的發病機率比較高，但並不代表男性就不會得病。知名藝人「功夫皇帝」李連杰就曾深受甲狀腺亢進之苦，他曾提到，罹病後常常覺得心跳太快，讓他很不舒服，整個人一度老態龍鍾，震驚外界。

●甲狀腺異常初期 脖子不一定會腫大

奇美醫院內分泌科葉美成醫師指出，甲狀腺是內分泌器官，像隻蝴蝶包覆在脖子氣管前方，會分泌甲狀腺素，掌管全身的新陳代謝，包括：皮膚、心臟、肌肉、眼睛、骨骼及精神情緒等器官或功能，用以促進新陳代謝、增進生長發育、維持中樞神經的運作、增加組織對交感神經刺激之反應度等。

醫師指出，正常人的甲狀腺功能隨著年齡和環境的改變，也會逐漸變化，一旦甲狀腺體積過大、過小、產生結節或分泌過多、過少的荷爾蒙，都屬病態。甲狀腺機能亢進就是甲狀腺分泌過多所致，反之則為低下症。

一般人所熟知的印象是，如果一個人看起來脖子粗大，就會想到甲狀腺恐出了狀況。但事實上，還有許多容易被忽視並與其他疾病混淆的警訊，就在身邊：

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●甲亢莫輕忽！引發「甲狀腺風暴」致死率高

葉美成醫師提醒，雖然甲狀腺異常有多種症狀，但病人通常不會有全部的表徵。尤其甲狀腺亢進的症狀常常是「慢慢出現、漸漸加重」。

例如甲亢患者容易疲倦，但是病人常誤以為是因為工作比較累而已。此外，甲亢也會變得很怕熱，病人會誤以為是天氣熱，所以很容易被忽略而延誤治療。

不要以為甲狀腺失調只是小毛病，尤其是甲亢症患者，千萬不要有「忍一忍、調整生活作息、多休息就會好」的錯覺，因為甲亢症的併發症，就是足以使人致死的「甲狀腺風暴」。

(示意圖/Shutterstock)

醫師強調，尤其當甲亢患者過度勞累、精神受刺激、接受各種手術外科、外傷、細菌感染或併發糖尿病時，都會加速催發甲狀腺風暴，嚴重時心臟衰竭、呼吸衰竭甚至多重器官衰竭致死。醫師提醒，「甲狀腺風暴」可是個死亡率很高的重症，因此若是確診有甲狀腺方面的疾病，務必定期回診，遵照醫囑服藥，千萬不要任意停藥或無視。

●維持甲狀腺健康 身心都要顧到

身體每天需要約40至120微克的碘攝取量，就可避免甲狀腺疾病，一般正常人透過加碘食鹽，可以不需刻意補充。但若長期因故缺碘的話，就會引起甲狀腺機能不足。這時一些含碘豐富的食物，可以多元均衡攝取，包括：

1.海產類：如沙丁魚、龍蝦、蝦、海蟹、海蜇、蛤、海參、干貝、鱔魚、魚肝油等。

2.海藻類：如海帶、海苔、紫菜等。

3.蔬菜類：如蘿蔔葉、向日葵子、洋蔥等含碘土壤種植的蔬菜。

相對來說，甲狀腺亢進者，卻要注意避開上述含碘食物，同時務必戒煙，酒精類飲品、濃茶、咖啡則應盡量少碰或適可而止。

除此之外，放鬆心情、不要過勞與壓力過大，也是穩定內分泌系統的重要關鍵，平時多接觸大自然、適度曬太陽，都能讓內分泌穩定運作。

醫師也提醒，甲狀腺異常可能使患者出現「凸眼」，這時應注意減少眼睛刺激，強光下戴上墨鏡，睡覺時也可戴上眼罩、避免風沙吹拂、化學藥品入眼，同時病發時不要戴隱形眼鏡，務必注意。