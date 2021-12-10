由經濟部國際貿易局指導，紡拓會主辦的「台北紡織展線上展(TITAS Virtual)」於11月30日圓滿閉幕，為期30天的展出，為國內外154家紡織及相關業者帶來上千萬美元商機。邊境管制使國外買主無法前來，雖讓線上展缺乏面對面的實體交流，但也因無國界優勢，擴及更大客群，打破時空疆界營造更多商機。

此次參展的頂尖紡織業者、12個紡織相關公協會，以及紡織產業綜合研究所及工研院材化所等研究單位，更是藉此平臺卯足全勁展現最優質的創研實力，透過文字、圖片及影片的詮釋，增加曝光度，有助買主們更深切了解臺灣紡織業高質化的技術研發能量。此次六大功能展區充分展現業者多樣的產品樣貌，計吸引102國超過7萬人次瀏覽，前十大國家及地區包括臺灣、日本、越南、美國、德國、中國大陸、印尼、香港、英國及新加坡。

本次TITAS Virtual展出聚焦機能應用、永續環保及個人防護三大主題核心。因應新冠肺炎疫情改變全球商務活動以及人們對於生活態度、工作型態及永續議題的思維，智慧化、自動化成為產業轉型「智慧製造」的關鍵，與物聯網、大數據及AI等應用的緊密結合，創造出高度客製化及服務化的商業模式，以迎合多變的市場需求。

為讓買主能更深入了解展商之企業形象及產品優勢，本展特設立「活動區」及「研討會區」，將新產品發表、動態展演或研討會，以客製化的影片，推動全球線上商機，內容計有14家展商的企業及新產品推廣影片、22家展商發表主題涵蓋紡織材料科技、數位印花、永續布料新趨勢、品牌數位化流程、機能性材料與智慧紡織品的應用趨勢等議題的新技術及解決方案，再加上集合國內頂尖大廠如遠東新世紀、旭寬、集盛、儒鴻、台灣百和、興采、福懋等7家業者辦理的「Dynamic˙TITAS Virtual」動態秀，串連youtube及TITAS Virtual平臺，進行全球推廣。

明年度「台北紡織展」將於2022年10月12日至14日假台北南港展覽館1館以實體展方式盛大登場，本展將致力於成為全球紡織品最佳供應中心。