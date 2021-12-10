許多人引頸期盼的「2021 台北燈節⸺七彩八寶新世界」終於要登場了！今年燈節結合數位科技與地方特色，規畫七彩、八寶、新世界等最「牛」燈區，同時還以AR 技術打造虛擬燈區，帶來不同賞燈體驗。今年燈節採「線上× 線下」方式舉辦，無法到場也能線上賞燈不缺席！

觀賞台北燈節之餘，別忘了走訪艋舺舊城之美。（圖／台北市觀光傳播局）

在藝術家的創意下，打造了可愛、表情逗趣的「門神保平安大燈籠」，是八寶燈區的趣味看點之一。（圖／台北市觀光傳播局）

主燈大秀舞技超吸睛

因為疫情延宕近一年的2021 台北燈節， 即將於12 月17 日至26 日在艋舺盛大登場。2021 台北燈節創意總監AKIBO 以擅長的機械藝術裝置與視覺創意，邀集國內外藝術家共同參與，打造出結合傳統藝術與創新科技的華麗饗宴，同時結合地方商圈與在地生活特色，帶給民眾有別以往的燈節體驗。

每年燈節最受矚目的莫過於主燈，今年的主燈「NEW」以牛的諧音命名，是燈節史上首座會跳舞的主燈。這次主燈展演由雲門首席舞者吳義芳擔任舞蹈動作設計，再由「無獨有偶」工作室劇團將舞蹈動作轉化為提線懸絲大偶的操偶技巧，編排出具有美感與震撼性的舞步；音樂部分則由「大象體操樂團」和「九天民俗技藝團」共同創作， 以複雜的數學運算，創作出不對稱節拍的樂曲，並結合傳統廟宇陣頭鼓樂，帶來具衝突感卻又新穎的聽覺感受。

傳統與創新的完美結合

「艋舺是台北的發源地，開發最早，至今仍保有深具傳統特色的街區。」AKIBO 指出， 2021 台北燈節主題「七彩八寶新世界」，其中「七彩八寶」形容的正是艋舺豐富的文化古蹟、信仰中心、夜市商圈、著名老字號等地方特色，充滿濃濃的老城趣味。

艋舺地區五大宮廟的燈飾也深具可看性，其中艋舺清水巖祖師廟以廣場龍柱的蟠龍為靈感打造花燈車，期盼腳踏祥雲的神龍為地方帶來平安。（圖／台北市觀光傳播局）

今年燈節分為「主燈區」、「七彩燈區」、「八寶燈區」、「新世界燈區」以及「虛擬燈區」。主燈區位在康定路上，鄰近萬華火車站前廣場，當音樂聲響起，近6 公尺高的「NEW」伴隨著炫目的燈光秀手舞足蹈，精彩的演出將讓人目不轉睛；「七彩燈區」涵蓋艋舺服飾商圈、艋舺大道及西園路一帶， 其中捷運龍山寺站附近的「七彩艋舺夢」， 高高築起的招牌塔，五顏六色的各行各業招牌閃耀著，好似艋舺街市與庶民的生活縮影； 發想自傳統水燈排的「TAIPEI 水燈排」，利用上百盞桃紅與金黃色的燈籠，組成巨大的「TAIPEI 」字樣，在老街區顯得格外耀眼。

「八寶燈區」北起貴陽街，南至康定路， 上百顆書寫著祝福吉祥話語的燈籠將沿著康定路高高掛起，傳達艋舺人的熱情與祝福。AKIBO 表示，設置於剝皮寮附近的「主視覺大燈籠」靈感取材自艋舺街區常見的傳統紙燈籠，有「降福」與「吉祥」的象徵意義。燈籠上圍繞著青草巷的咸豐草、五爪金英、薄荷等消炎藥草，比喻祖先的智慧守護， 也隱含驅散疫情、守護平安的祝福之意。此外，新世代藝術家以庶民美食為題，將炸五花肉、肉粥、胡椒餅、魷魚羹等在地傳統飲食，變成「萬華老字號」主題燈籠，也是本區精彩看點，而來自日本多個城市的精緻花燈，也將在此區展示。

「新世界燈區」位於和平西路與康定路一帶，「HAPPY WINGS」是最適合拍網美照的景點，藝術家設計了帶有一對閃亮翅膀的自拍主題背板，讓參觀者都能拍下夢幻照片， 揮舞羽翼飛向夢想；「歡樂三原色」以光的三原色為發想概念，創造出行人與光的互動樂園，只要動動肢體，就能在白色的光之畫布上產生繽紛的畫面。

與創新科技結合是近年的展演新趨勢， AKIBO 說，今年台北燈節應用AR 科技打造「虛擬燈區」。「艋舺大道上可以看見奇幻水母在空中緩慢游移，如絲的觸角在虛擬時空四處探索；康定路上有多盞美麗的主題燈籠在天空中飄浮，令人目不轉睛。」只要拿起手機拍攝擴增實境相片，就可以看見這些超越現實的美麗景象。

「線上X 線下」表演天天都精彩

位於萬華火車站前廣場的主舞台，天天都有精彩表演。12 月17 日開幕當天將由伍佰、魏如萱與曾獲葛萊美獎的電子小提琴家Jamii Szmadzinski 率先登場，12 月18 至26 日受邀演出的還有齊豫、董事長樂團、家家、?te 壞特等人氣歌手及台北市立國樂團、台北市立交響樂團等，每天帶給民眾不同的感官饗宴。

2021 台北燈節也十分適合親子共遊，今年特別在新世界燈區規畫「國際卡通IP 主題區」，可以看見Hello Kitty、汪汪隊立大功等當紅的國際卡通IP 明星，現場並設有快閃店和拍照點，可拍下各種美照留念。燈節期間也將舉辦5 場實體見面會，神祕的卡通明星會親臨現場與觀眾同歡。此外，也可全家一起參與每天下午的燈區導覽活動，走逛各燈區及艋舺舊城，看燈之餘也感受在地文化。

若無法親臨燈節現場也別沮喪，今年台北燈節也採取線上賞燈與實體遊燈節並行的模式， 燈節期間每天有線上節目，不在現場的民眾也能線上感受燈節喜慶氛圍，還能參加舞台演出實況轉播，線上看燈節抽汽車的活動。

2021 台北燈節即將點燈，讓我們一同走進舊城艋舺，一覽七彩、八寶、新世界，漫遊最新科技打造、結合在地特色的繽紛燈飾， 感受夢幻的光之饗宴。

透過擴增實境技術，可以看見虛擬燈區多盞美麗燈籠高掛於康定路上。（圖／台北市觀光傳播局）

2021 台北燈節

日期：12/17（五）～ 12/26（日）

主燈展演時間：17:00-22:00，每30 分鐘展演一場

主舞台表演時間：平日19:00-21:00，假日14:00-21:00

地點：西園路、艋舺大道、康定路、貴陽街

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本文作者：張煥鵬

(本文摘自《台北畫刊12月號647期》)