PUZZLEMAN 蔡隆鑫

台灣Finger Drumming 代表人物，擅長將電子樂注入生活中的各式場景，同時也是「黑熊部落」音樂祭創辦人之一。

十多年前，台北東區至信義區一帶因夜店蓬勃發展，興起一股派對風潮。人們聚集在夜店，藉由音樂、燈光與酒精的催化，釋放壓力。而今，不同場景孕育出截然不同的派對型態，喧騰嘈雜的狂歡不再是派對的唯一模式，而是轉為愜意舒服的從容姿態，出現在人們的日常。

擅長Finger Drumming （手指鼓）的演奏家PUZZLEMAN，在各種風格的派對中，以手指敲打專門平板，打擊出電子鼓聲與節奏，同時調整、加入特殊音色，像是混音人聲、琵琶……透過電子樂器的律動感， 營造讓人感到舒適、愜意的氛圍，創造出多元又奇幻的聲響體驗。

PUZZLEMAN 說：「每個週末、每個晚上都有不同的派對，台北雖然不大，但每個地方都很精彩。」他提到在世貿三館頂樓的戶外停車場舉行的「給點牡蠣⸺心靈停車場派對」，當時被安排在黃昏時段演出的他， 面前是爸爸背著小孩、情侶帶著寵物、民眾喝著啤酒，望向四周繁榮的城市景象，展現出和諧且不分年齡都可以參加派對的畫面， 與過去大眾對於派對裡狂歡、飲酒的刻板印象有很大的不同。

PUZZLEMAN 也察覺到像是「簡單生活節」、「微遠虎山」、「台北杜鵑花音樂節」等大大小小的戶外音樂祭，成為大眾參加派對的另一種形式，尤其肆虐全球近兩年的疫情，更讓戶外露營結合音樂祭演出的風潮達到最高峰。相較室內派對，參與民眾更能在戶外感受到各種環境聲音，享受大自然純粹、原始的能量反饋，以及與音樂交互融合的舒適愜意，是另一種不同的體驗與享受，他分享另一次戶外演出的經驗，「演出時，蟬鳴超級大聲，卻意外跟我的音樂很融合，這是在室內無法達成的。」

PUZZLEMAN 認為， 如今台北的派對不再只是單純以音樂陪襯，而是糅合更多五感體驗，像是裝置藝術、視覺影像等，打造多元融合的互動場景。例如PUZZLEMAN 與「the MEDIAN」瑜伽今年3 月在Taiwan Sound Lab 臺灣聲響實驗室舉辦「DREAM YOGA」沉浸式音樂體驗，與一般瑜伽運動時播放的音樂不同，改以節拍輕柔的電子樂為主，現場也調整為具有迷幻氛圍的風格， 是一場結合瑜伽、視覺影像、環境音效等多種感官體驗，並且可以躺著聽的音樂派對， 無疑打破過去人們對派對的既定想像。

縱使近期派對模式漸漸從室內走向戶外， 又或是從單純狂歡目的轉為重視多重感受， 但PUZZLEMAN 始終認為，任何派對氛圍， 「只要能單純享受自己最舒服的狀態就好。」

想體驗不同的派對，感受不一樣的愜意嗎？不同於室內的音樂派對，戶外環境結合音樂體驗，反而能創造嶄新的感受。（圖／PIPE Live Music）

Chill 大使推薦─聆聽派對的新選擇

想體驗不同的派對，感受不一樣的愜意嗎？不同於室內的音樂派對，戶外環境結合音樂體驗，反而能創造嶄新的感受。不需要山長水遠地走進深山、跑到海邊，PUZZLEMAN 推薦城市裡3 處適合感受音樂，同時能在戶外產生不同火花的空間，並推薦適合聆聽的歌單， 你也可以用耳機播放，為自己創造自在的氛圍，展開一場屬於自己的戶外派對。

# 多元型態的音樂展演空間

PIPE Live Music

位於公館的台北派對指標地「PIPE Live Music 」，建物前身為市定古蹟的百年抽水站，舞台旁還保留了數座藍色的抽水站機具， 大面玻璃窗望出去則是遼闊的河濱景象。

PUZZLEMAN 表示，PIPE Live Music 不僅有室內演出，室外也常有不同型態的派對， 無論是融入多種元素的電音調酒派對，或是結合園區周邊攤商舉辦的河濱音樂創意市集，甚至是舞台音樂劇演出，讓派對形式在這裡能有不受限的發揮空間。特別是外頭常有騎單車、跑步的民眾經過，讓參加者更多元，派對的可能性更趨豐富。

PUZZLEMAN 推薦音樂：

源自牙買加輕快傳統的斯卡（SKA）曲風，如融合管樂的SKA 樂團Skaraoke、瑪莉咬凱利等，讓人想隨著音樂輕鬆擺動，相當適合PIPE Live Music 給人的開闊感受。

地點：PIPE Live Music

時間：13:00-00:00

電話：02-2365-3524

地址：台北市中正區思源街1號

# 根植於生活的藝術創作場域

台北國際藝術村

「台北國際藝術村 」的場館功能相當多元，不只有鋼琴室、舞蹈室，也設有咖啡廳、餐廳，其藝術開放性更帶來不同的表演體驗。例如曾有藝術家在此進行聲音採集的創作歷程，推廣自由且開放性的音樂交流活動； 或透過跨界媒材如光影、舞蹈等藝術形式， 融合音樂演出，讓派對不只狂歡，更多了藝術的創造力。

曾在此地演出的PUZZLEMAN 更不假思索地說，一樓的戶外綠地以及頂樓空間，都很適合來場午後派對，是最愜意的音樂體驗好去處。

PUZZLEMAN 推薦音樂：

Deca Joins、Linion 以及後搖滾類型的音樂，其陰鬱厭世、世代憂愁、靈性溫柔的詞曲旋律，有種讓徬徨的青年們在城市裡找到歸屬之地的感受，頗能呼應台北國際藝術村滿溢的藝術氣息。

地點：台北國際藝術村

時間：11:00-21:00（週一休館）

電話：02-3393-7377

地址：台北市中正區北平東路7號

# 巷弄裡的戶外慵懶角落

Costumice Café

位於巷弄盡頭的「Costumice Café」，是一處擁有戶外庭院、融合咖啡館與餐酒館的複合式咖啡廳，白天多是辦公、喝咖啡的民眾， 夜晚則轉變為小酌、歡聚的熱鬧氣氛。店面風格富有異國情調的Costumice Café 時常舉辦音樂派對，除了經典的DJ 放歌派對外，也曾舉辦以音樂結合品酒、私廚的餐飲活動， 同時滿足聽覺與味覺的享受。

PUZZLEMAN 喜歡Costumice Café 的戶外空間，他認為戶外派對不見得非得要有一大片草皮，有時像這類鄉村風的庭院，有另一種凝聚力，能讓參與者更有共鳴。

PUZZLEMAN 推薦音樂：

《睏前愛用PUZZLEMAN》專輯，從容、自在的陪伴感， 能鬆弛日常緊繃的神經，搭配Costumice Café 植栽搖曳的庭院相得益彰。

地點：Costumice Café

時間：13:00-01:00（週一至週五）、

12:00-01:00（週六）、12:00-00:00（週日）

電話：02-2711-8086

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷71弄6號

在「台北國際藝術村」的頂樓空間舉辦派對，參加者可感受台北遼闊的天際。（圖／台北國際藝術村）

「Costumice Café 」戶外庭院的小巧空間，讓參加者彼此交流更密切。（圖／ Costumice Café）

走進快樂派對城市

舉辦一場派對吧！音樂、燈光、美食及友伴的歡聲笑語，讓你更加感受生活的美好。《台北畫刊》特別挑選了幾個熱鬧又有趣的活動，讓大家在充滿歡慶氣息的冬季，能享受不同的派對氛圍。

# 期間限定歡慶派對

台北國際會議中心、台北市中山堂廣場、美麗華百樂園水舞廣場

隨興所至開場派對，是件舒心愜意的事， 而在特殊日子參加派對更能為生活增添難忘回憶。耶誕節和跨年可說是12 月的重頭戲， 各式派對也在此特別時節遍地開花。

由知名市集綠美丘主辦的「閃耀黑金——聖誕派對」，現場有街頭藝人表演、燈光演出和美麗華摩天輪相伴，增添派對的多種感官體驗。

而「BLISS 美好時光——愛在聖誕」以市集形式，提供大家甜點、熱紅酒，邊品嘗美食，邊欣賞精彩演出，讓你能以最放鬆的姿態參加耶誕派對。

每到跨年夜，歌手陳昇總是以演唱會和歌迷朋友一起度過，台上台下在濃濃的派對氛圍中，一起邁入新的一年，而這延續二十幾年的傳統，也成為這城市中的特殊風景。

活動：BLISS 美好時光——愛在聖誕

日期：12/25（六）15:00-21:00、 12/26（日）13:00-21:00

地點：台北市中正區延平南路98號， 中山堂前廣場

BLISS美好時光—愛在聖誕

活動：閃耀黑金——聖誕派對

日期：12/17（五）～ 2022/1/9（日）13:00-21:30

地點：美麗華百樂園水舞廣場

閃耀黑金—聖誕派對

活動：陳昇「麗春」跨年演唱會

日期：12/31（五）20:30 ～ 2022/1/1（六）00:00

地點：台北國際會議中心

歌手陳昇的跨年派對之約，已成台北市的特殊風景。（圖／新樂園製作有限公司）

徜徉在自然環境中的山中派對，有著另一種浪漫氣氛。（圖／ Wonder.land 仙境）

可容納約30 多人的「女神遊艇」適合三五好友相約開設小型派對。（圖／女神遊艇）

# 山中水上戶外派對

Wonder.land 仙境、台北藍色水路

對於喜歡派對的快樂靈魂來說，轉換派對場域能感受到另一種身心的滿足。

位於陽明山的「Wonder.land 仙境」餐酒館坐擁一片迷人景致，特別是入夜後的萬家燈火及一望無際的夜景，讓這裡有著室內派對無可比擬的吸引力。Wonder.land 仙境於今年跨年夜舉辦特別活動，現場除了有美食好酒，還有薩克斯風演奏、魔術秀以及DJ 秀。手持仙女棒，在樂聲與倒數聲中欣賞煙火秀，為自己的派對體驗寫下難忘一頁。

而登上遊船巡遊秀麗水岸，也是不少人偏愛的派對場域。台北市藍色水路，可以以包船的方式舉辦私人派對、遊賞美麗風景。例如仿製200 年前「馬克吐溫號」外觀的「大河之戀皇后號」，三層船艙的寬敞空間、典雅的內外陳設，搭配客製餐飲服務，可以讓大家擁有難忘的共遊體驗。而船身相對精巧的「女神遊艇」，則適合幾位好友或親子包船，航行在波光粼粼的遼闊水面，在船上欣賞現場演唱、DJ 秀，在白日或夜晚都能擁有美好的派對回憶。

地點：Wonder.land 仙境

日期：12/31（五） 夕陽晚餐18:00-21:00、夜景派對21:00-01:00

地址：台北市士林區仰德大道二段11巷11號

電話：02-2831-9111

大河之戀皇后號

02-2711-8887

大河之戀皇后號

女神遊艇

0905-583-246

女神遊艇

※ 參加活動請遵守防疫相關規定，並落實手部衛生及配戴口罩

※ 飲酒過量，有害健康

本文作者：Lig Lin、林佳蕙

(本文摘自《台北畫刊12月號647期》)