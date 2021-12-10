隨著時下寵物飼養觀念改變，貓、狗等寵物被視為家中的一員，飼主也越來越重視這些「毛小孩」的飲食均衡，甚至以自製鮮食取代加工乾糧，從食材營養到配色擺盤，絲毫不馬虎，還會與毛小孩一起在節慶時「吃大餐」同樂，健康吃的同時，也用料理與毛孩歡慶佳節。

陳蓁經常自己製作寵物鮮食，讓家中的毛小孩吃得開心也兼顧營養均衡。 （攝影／林冠良）(2)
陳蓁經常自己製作寵物鮮食，讓家中的毛小孩吃得開心也兼顧營養均衡。 （攝影／林冠良）(2)
陳蓁經常自己製作寵物鮮食，讓家中的毛小孩吃得開心也兼顧營養均衡。（攝影／林冠良）
陳蓁經常自己製作寵物鮮食，讓家中的毛小孩吃得開心也兼顧營養均衡。（攝影／林冠良）

了解毛孩體質給予適切營養

「毛小孩的日常必需品、食物全是飼主給予，因此飼主的選擇會直接影響毛孩子的身體狀況，所以了解毛孩子的品種、體質特別重要。」寵膳料理教室「p'adore 寵愛創新孵育基地」創辦人暨營運長陳蓁說，毛小孩跟人一樣，身體健康狀況與先天、後天條件息息相關，因此也要依據體質狀況選擇適當的食物。

狗為雜食性動物，需要均衡攝取醣類、蛋白質、脂肪、維生素、礦物質和水等六大營養素；貓屬於完全肉食，除了六大營養素外， 其蛋白質需求是狗的1.5 至2 倍。此外，維生素無法保存在乾燥的食物裡，會隨著時間流逝、氧化，因此如果平常只餵食乾糧，可額外以蔬果、飲水為毛孩補充營養。

妥適料理保持食物本身鮮味

陳蓁說，許多飼主在剛開始學習製作寵物鮮食時，常會不自覺地以「人」的思維去採購與準備，然而這樣的方式未必符合毛小孩的需求。「從動物中醫角度來說，像是法國鬥牛犬、臘腸犬本身多屬濕熱體質，再加上氣候異常，可能讓皮膚黴菌感染的情況更加嚴重，若是再餵食紅肉，因屬性較溫躁，會讓體質更加燥熱，等於火上加油。」因此製作寵物鮮食料理的第一準則，就是要先了解毛小孩的體質、現階段需要的營養，「必要時可以諮詢寵物醫師，更準確地掌握食療成效。」

此外，陳蓁建議在製作寵物鮮食的過程中， 應遵守「少油、少調味、避開如洋蔥這類不適合毛小孩的爭議食材、營養均衡」等原則，盡量以輕炒、輕煎、清蒸等方式料理，保持食物本身的鮮味。她也表示，許多毛孩有挑食的情況，因此食物的香氣及味道便特別重要，尤其貓咪對香氣更是敏感，可以挑選有優質蛋白質的精瘦肉等食材，使用肉品本身的油脂，來烹煮富含脂溶性維生素的蔬菜，以逼出料理的香氣及鮮味，更容易刺激毛孩們的食欲。

「香草紅薯嫩雞」以地瓜厚片為基底，佐以雞肉及甜椒丁，模仿法式餐前麵包的口感。（攝影／林冠良）
「香草紅薯嫩雞」以地瓜厚片為基底，佐以雞肉及甜椒丁，模仿法式餐前麵包的口感。（攝影／林冠良）

色香味俱全的歡樂耶誕套餐

陳蓁表示，寵物鮮食製作並不困難，飼主可選擇好取得的食材、搭配簡單的料理方式，就能讓毛小孩吃得健康又開心。

因應12月的耶誕氛圍，陳蓁特別設計「毛孩歡樂耶誕套餐」，餐前小點「香草紅薯嫩雞」是將地瓜切成厚片，搭配去皮去骨雞腿肉及甜椒的料理，陳蓁說：「雞腿肉含有油脂，煎出香氣後再以逼出的雞油拌炒甜椒，就不需要再另外添加其他食用油，對毛孩皮膚、關節有益，而甜椒含有豐富的維生素A、C，地瓜屬於抗性澱粉，能帶來飽足感。」

主餐「耶誕花圈鮮蝦燉飯」則以鮮蝦為基底，拌炒舞菇、甜椒、豌豆苗及白飯，含有豐富的蛋白質、多醣體、抗氧化蝦紅素、維生素，加上食材以切碎方式處理，適口、好吸收。最後擺盤成花圈樣式，再以黃瓜薄片、少量杏仁片及無調味海苔裝飾，富有濃濃的耶誕氣息。

毛孩歡樂耶誕套餐

以下料理之食材備料分量以狗為主，若為貓食用，可酌增肉量。

香草紅薯嫩雞

材料：

•去骨雞腿肉60g

•地瓜60g

•甜椒10g

•羅勒1g

•無調味海苔粉少量

小技巧：

為節省時間，地瓜可事先蒸熟，塗抹少量麵粉後下鍋煎至表面焦黃。

步驟：

1. 將雞腿肉對切，以中火煎熟後切塊，方便寵物進食。

2. 將地瓜切成適合寵物入口的切片，並以雞腿肉之雞油作為基底煎熟。

3. 甜椒切丁與雞油拌炒，起鍋前加入少量羅勒炒香。

4. 將雞肉塊、甜椒丁鋪在地瓜厚片上，並撒上無調味海苔粉裝飾。

5. 放涼後即可供寵物食用。

耶誕花圈鮮蝦燉飯

材料：

• 鮮蝦8隻

• 舞菇 15g

• 白飯35g

• 甜椒丁10g

• 豌豆苗3g

• 杏仁片1g

• 無調味海苔粉1g

• 油適量

• 小黃瓜薄片適量

步驟：

1. 鮮蝦去殼，加入少許油以中火煎熟。

2. 將3 隻鮮蝦及舞菇剁碎後拌炒。

3. 再加入甜椒丁、豌豆苗及白飯拌炒作為燉飯食材。

4. 取另一鍋倒入適量油及水，加入剝除的蝦殼烹煮至紅色後撈出，製成高湯。

5. 將高湯加入方才拌炒的燉飯食材，煮到收汁後即可盛盤。

6. 以黃瓜薄片裝飾成蝴蝶結，並撒上少許杏仁片、無調味海苔粉，再放上剩下的5隻鮮蝦裝飾。

7. 放涼後即可供寵物食用。

小技巧：

因鮮蝦的營養素需以油脂逼出，因此在烹煮高湯時可加入些許食用油。

耶誕花圈鮮蝦燉飯（攝影／林冠良）
耶誕花圈鮮蝦燉飯（攝影／林冠良）

本文作者：翁珮恒

(本文摘自《台北畫刊12月號647期》)

《台北畫刊12月號647期》
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