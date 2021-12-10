一位經營早餐店的年輕男性在7年前因腦幹出血中風，雖然經過搶救後撿回一命，但生活無法自理，需要旁人的協助，鎮日攤在坐輪椅上，每天都過得很不開心，這讓原本是家庭支柱的他的信心崩盤、自尊受損，甚至覺得自己是家裡的累贅，還好在結合常規復健、藥物治療以及透過經顱磁刺激（rTMS）療程後，受損的大腦慢慢被活化，失去的功能漸漸回復，甚至可以協助太太準備早餐，夫妻倆人露出久違的笑容。

●中風後的復健特別重要，但仍有侷限性

臺北榮總復健部經顱磁刺激中心主任蔡泊意表示，不管是出血性或缺血造成的中風，若是沒有即時接受有效的治療，除了直接導致死亡外，有大約75%的患者會留下輕重程度不等的後遺症，其中以語言或表達困難以及半身癱瘓最為常見，嚴重的話，甚至需要旁人協助才能完成日常活動，因此，中風後的復健特別重要。

中風後的復健治療黃金期大約在半年以內，一年後多數即達穩定的狀態，因此，中風患者應該要在黃金期內積極復健，但復健是一件相當辛苦的事情，需要持之以恆，因每位患者的狀況不同，仍有些侷限性，有些患者甚至會因為進步不大而放棄。

●經顱磁刺激，活化受損的大腦細胞

蔡泊意指出，經過臨床上的研究顯示，中風後若是能在常規的復健之外，並搭配經顱磁刺激，會讓復原的效果更好。從過去治療的案例中發現，中風發生後2年內做經顱磁刺激，對功能性的復原有效果，但從上述的個案例甚至發現，即便中風7年後施做仍然有效，但一定要經過醫師專業評估適合與否，並配合復健治療。

所謂的經顱磁刺激是透過大約20公分的磁力線圈，放在頭顱外部，透過電磁感應的原理，在腦部產生相對應的電流，去刺激受損不活化的腦細胞，當更多的腦細胞被活化，就意味著原本失去的功能得到修復，不管是語言的表達或是肢體動作的恢復，都有可能逐漸恢復，日常生活依賴他人的程度也跟著降低。

●改善程度因人而異，從30～70%間不等

蔡泊意進一步說明，經顱磁刺激療程約20至30次，也因每患者的病況而有所不同，改善的程度因人而異，一次的療程大概從30～70%之間不等，不過，臨床上發現，有7成的患者對治療皆有反應。

雖然經顱磁刺激不具侵犯性、不用開刀，也幾乎沒有痛感，但重要的是因每個人大腦所能承受的刺激強度皆不一樣，因此，需要靠有經驗的醫師來判斷，並作精密的計算，同時參考患者的病史以及用藥狀況，量身訂做一套最適合的療程，才能達到最佳的治療效果。

蔡泊意強調，接受經顱磁刺激療程之後，得到的效果不會再失去，至於哪些病人適合做這個治療呢？不論是出血性或者是缺血性腦中風，不論是否做過開顱手術，或者體內有引流管，腦部慢性退化性疾病，也都可以接受此治療；但若有最近6個月之內的癲癇，或體內有電子裝置內則比較不適合，原則上只要能夠接受核磁共振檢查，就可以接受顱磁治療。