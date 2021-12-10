Omicron（B.1.1.529）變種病毒起源於南非，今年 11 月興起以來，截至目前為止全球已有 30 餘國傳出確診案例。為了因應新型變種病毒，全球各大藥廠莫德納、輝瑞、嬌生紛紛傳出跟進修正疫苗研發策略，以對抗 Omicron 棘蛋白（spike protein）帶有高達 32 個變異點的傳染力。

不過近期由非洲健康研究所（Africa Health Research Institute）執行一項初步試驗指出，輝瑞（Pfizer）-BioNtech 疫苗對 Omicron 的免疫保護力顯著下降，中和抗體濃度降低 41 倍，該結果對於現有疫苗對變種病毒的有效性無疑是一大打擊。

●Omicron 逃避輝瑞疫苗保護力，但新冠康復者例外

這項研究從 12 名接種過兩劑輝瑞-BioNtech 疫苗者體內抽取血清樣本，再以 Omicron 進行中和抗體試驗，其中 6 名受試者感染過新冠病毒。結果顯示和原始新冠病毒相比，輝瑞-BioNtech 疫苗的中和抗體濃度大幅下降。

不過儘管 Omicron 有免疫逃逸的能力，疫苗的保護力也並非完全無效。5 位新冠康復的受試者仍可維持較高的中和抗體濃度，也就是說，感染過新冠產生的體內抗體，再結合上接種疫苗，預防 Omicron 的效果較佳。

另外也需注意，此研究受試族群小且未包含追加施打第 3 劑者，是此初步試驗的限制。

●Omicron 儘管傳染力強 感染多為輕症

近期另一項南非醫學研究委員會（South African Medical Research Council, SAMRC）的調查研究則傳來好消息：感染 Omicron 較其他新冠患者的症狀輕微，長期病症則需持續觀察。

這項研究合作招募受試者的醫院都位於 Omicron 的起源地南非 Gauteng 省。42 名 Omicron 新冠確診者多沒有出現呼吸道症狀， 70% 受試者不需要氧氣支持治療。平均住院時間僅2.8天，相較該地區過18個月以來，新冠患者平均住院時間為8.5天。

SAMRC 表示 Omicron 增加了當地成人及 0-9 歲族群感染人數，但目前社區傳播並沒有明顯影響到患者住院率，未來仍須持續觀察感染 Omicron 的症狀嚴重程度。