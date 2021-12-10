貨櫃三雄最新財報由長榮海運打頭陣，周四（9日）公告11月營收達510.41億元，年增159%，創下歷史次高，不過較10月的527.3億元，月減3.2%，引發不少網友擔憂，「有點意外居然月減」、「關鍵字月減」。法人指出，單月營收表現較上月下滑，主要是受塞港，以及11月工作天較10月少一天等因素影響。

近日貨櫃三雄漲勢回歸，萬海漲幅最為驚人，周四（9日）收漲逾5%，收盤創波段高點，且站上200元關卡，收在每股208元；長榮、陽明則小漲約1%，其中長榮近期漲幅雖不及萬海，但股價突破所有均線，尾盤以每股146元作收。

本周貨櫃雙雄將公布月營收，長榮海運率先公告11月營收，合併營收達510.41億元，較去年同期成長159.1%，但較10月營收月減3.2%，累計前11月合併營收為4371.71億元，年增139.28%。

貼文一出後，網友看到連續2個月營收500億以上，驚呼「猛啦」、「破五百億真的厲害」、「賺爛，單月500E」、「12月應該會跟去年一樣營收暴增，估550億吧」、「10月營收527億，平均每日17億。11月營收510億，平均每日17億，也就是11月跟10月，賺錢能力一模一樣」。

但也有不少網友看到「看到月減」大感不妙，擔憂最近海運的多頭火種會因此被澆熄，「月減，完了」、「救命，咕嚕咕嚕」、「月減？」、「月減，慘了」、「完了月減」、「月減3趴先砍三根再說」。

不過有內行網友表示，「11月少一天」、「小月少一天剛好3%」、「不就剛好少一天」、「算好了，一天3%」、「11月少一天，本來就跟10月差不多」、「淡季又少一天，月減不是很正常嗎」、「當然月減啊，11月少一天」。

全球供應瓶頸猶存，長榮11月營收月減，法人分析，是受到塞港、供應鏈瓶頸，以及航行日期延展等因素影響，此外，11月工作天數較10月少一天，致使本月營收較上月稍降。