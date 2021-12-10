一名網友PO文「小二男童GG有異味」，引起許多鄉民不滿，未料真的遭檢舉遭警方傳喚。(圖／PTT)

網路匿名發文不代表不用負責任！一名男網友在PTT八卦版PO文，稱自己聞小二男童的生殖器，「結果有騷味正常嗎」，引起不少人反感狂噓噁心，未料原PO昨(9日)突然發文表示收到警方傳票，嚇得急忙認錯，讓鄉民直呼報應。

一名ID「assassinASHE」的帳號在八卦版PO文「我要被警察抓走了，對不起我王八蛋」，表示自己已被列入「兒少性剝削」的刑案調查，遭警方傳喚，不斷道歉，引起網友們好奇，但該ID隨即被搜出過去幾個月內接連發了好幾篇「女童文」，內容不堪入目。

底下有鄉民自承是檢舉者，看不下原PO噁心言論才通報iWin網路內容防護機構，遭iWin轉至警政單位調查，被大家推爆「做得好」。(圖／PTT)

底下隨即有鄉民回覆自己就是檢舉者，原因為原PO 10月一篇「小二男童的雞雞有騷味，正常嗎」，當時原PO自稱被朋友雇用幫小孩洗澡，卻在洗澡時玩弄男童生殖器，最後還稱自己去聞了一下，發現有騷味。

儘管該篇文章應為幻想文，但依舊引起許多鄉民不滿，痛罵噁心。檢舉者隨即回覆，表示這篇文章時在噁心過頭，因此將文章通報給iWin網路內容防護機構，對方判斷無法確定發文者是否有猥褻意圖，因此直接轉送警政單位進行調查，讓原PO最終收到了傳票。

不少鄉民也大讚：「做得好，當初就覺得有夠噁心」、「活該低級當有趣」、「他還有一篇跟蹤小女孩的超噁」、「正義跟良善都回來了」、「給推，還好八卦還是有正常人」、「誰曉得他是不是幻想文，社會安全網有用了」、「感謝你幫忙消除廢文帳號」、「玩過頭玩出火了」、「八卦就是被這種人搞臭的」、「替全台灣兒童感謝你」、「這ID整天寫一堆猥褻蘿莉的噁爛文，死好」。