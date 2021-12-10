新加坡再發現2起初步驗出感染Omicron的案例，包括一起本土案例，是樟宜機場前線人員；另一起境外移入個案是6日從德國搭機返星的旅客。兩人都已完整接種，也打了追加劑。

新加坡衛生部9日深夜發布新聞稿表示，再發現2起初步驗出感染Omicron變異株的案例，包括一名24歲的新加坡公民，她是樟宜機場第1及第3航廈的乘客服務人員，曾在轉機過境區工作，與來自受Omicron影響國家的轉機旅客有接觸。

這名機場員工8日接受邊境前線人員定期病毒檢測，被發現疑似感染Omicron，目前國家公共衛生實驗室正進行全基因定序，以進一步確認。個案未出現症狀，經由定期檢測而確診，研判可能還在感染初期階段。

衛生部指出，另一起案例是46歲的新加坡永久居民，她6日從德國搭機返抵新加坡，經由「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境。她搭機前的檢測結果為陰性，抵達新加坡後，當天PCR採檢結果也是陰性；不過，隔天出現流鼻涕症狀，8日就醫，同日採檢而確診。

衛生部表示，這2起個案都已完整接種，且都打了追加劑。目前兩人都在新加坡國家傳染病中心隔離病房康復中。

目前接觸者追蹤工作正在進行中，衛生部說，所有密切接觸者都須在指定設施隔離10天，且隔離開始及結束都要PCR採檢。目前所有機場員工每7天須定期採檢，做為額外預防措施，他們未來一週每天都還需做抗原快速檢測。

新加坡至今累計出現5起初步驗出感染Omicron個案，只有一起本土個案，其餘都是境外移入。目前其中2起已確認感染Omicron，兩人日前由南非搭機抵達新加坡。

有鑒於Omicron的高傳染力且全球多國都已出現案例，衛生部表示，預期未來在新加坡邊境及社區內都會出現更多Omicron案例，呼籲民眾踴躍接種疫苗或追加劑，同時也要謹慎防疫。

此外，據衛生部統計，新加坡9日新增682人確診，累計27萬1979起確診病例，另新增5起死亡案例，累計779人病故。

截至8日，星國87%人口已完整接種，29%已接種追加劑。（編輯：楊昭彥）1101210