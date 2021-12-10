恒大集團爆發財務危機後，其他幾家知名的大型房地產公司也陸續爆雷。20多年野蠻生長的地產業也將從中國經濟成長的核心退居次要地位，從歷年大陸超級富豪的結構也能看出端倪，地產造富的時代已經結束，代之而起的是網路與科技業，它們將為中國經濟孕育出愈來愈多的新一代富豪，而與前一代的富豪的最大的不同是他們將更具有國際觀與影響力。

房地產巨頭連續爆雷雖然引起不少人的擔憂，但還未達恐慌的程度，北京及早察覺到危機並進行了管控，一般民眾對於官方掌控經濟的能力還相當有信心。雖然如此，這場風波才剛開始，面臨國際環境情勢緊繃，倒掉幾個房地產巨頭恐怕避免不了，到時不知要有多少曾叱吒風雲的地產富豪要落回凡間。

胡潤百富榜有多屆的首富都是房地產企業家，如王健林（左）與許家印（右）。（圖／本報檔案照）

從一個多月前公佈的《胡潤百富榜》就為這個不可避免的趨勢下了註腳，在一年一度的富豪榜名單中，有大量的房地產企業老闆們從榜上集體消失，而且曾經在富豪榜前10大富豪中佔據6成比例的房地產業，已退得一個不剩。今年的房地產富豪中排名最靠前的是碧桂園的楊惠妍家族和香港恒基兆業的李兆基，分別以1850億元人民幣（合台幣8000億元）和1700億元（合台幣7422億元）位列第11位和第15位。而且香港的富豪們今年與澳門、台灣一樣，都是首次排進《胡潤百富榜》，多位香港長年的地產巨頭讓富豪榜上的房地產富豪稍為沒那麼難看。其中香港李嘉誠家族雖然進入前10，但其長江實業在中國的房地產業務已幾乎出清，因此不算在房地產業內。

《胡潤百富榜》是由英國人Rupert Hoogewerf創辦，是第一個專為中國億萬富豪排行的媒體，這次是他1999年創辦以來的第23次發佈《胡潤百富榜》。該公司第一次發布富豪榜只有50位，其中就有15位是房地產商。這次百富榜發布時還特別指出，這是富豪榜23年來首次沒有房地產企業進入前10名，取而代之的是從事網路科技、新能源與製造業的企業家們，農夫山泉鍾睒睒以3900億人民幣（台幣1.7兆元 ）成為中國首富。

胡潤百富董事長胡潤曾在2016年預測世界首富將在2020年出在中國。（圖／中新社）

從上榜富豪的行業比例來看，房地產行業連續3年下降：2019年14.8%，2020年10.6%，2021年繼續下降，以9.4%位列第3。若以數量計算，百富榜上房地產業富豪在2019年有20位、2020年有19位，今年更降至15位。

至於最近爆雷引起全球關注的恒大許家印，曾在2017年百富榜登上首富，2020年還在第5位，今年一口氣跌至第70位，奪得下降幅度的第1名。在許家印之前，在2016年上首富的萬達王健林，今年落至第41位。其他的多位曾上榜的知名地產富豪，絕大部份排名都大幅下挫，他們的財富嚴重縮水，最慘的高達8成。與去年相比，唯一排名上升的房地產富豪只有合生創展的朱孟依家族，而這家公司也是恒大爆雷後首家打算接手恒大部份資產的地產商，但最後談判未成而作罷。

大陸房地產歷經20多年野蠻生長，創造了許多房地產富豪，但隨時勢轉變，大陸地產造富的時代已經結束。（圖／中新社）

與房地產富豪在百富榜上佔據大片江山的狀況相比，風光了20多年的地產造富時代可說是完全退潮。而比較今年首次入榜的香港富豪，香港「四大家族」中的恒基兆業、新世界、新鴻基等都是老牌地產商，其他入榜的也幾乎都是地產商，可見得香港的主要財富都掌握在房地產業的手裡。

與大幅縮水的房地產富豪出現最大反差的，是百富榜上製造業富豪的比例上升至27%，這似乎也與中共現階段政策合拍。過去大陸的房地產被稱作是「經濟之錨」，是帶動各種產業與催動經濟動能的火車頭，但隨著經濟進入轉型，國際與國內產業形勢的發展趨勢，房地產業野蠻生長時代已經過去，高負債、高杠杆追求高增長的經營方式已一去不復返，房地產業還要再經過一番淘汰，還會有更多房地產富豪退出榜外，甚至於破產下臺、鎯鐺入獄都有可能。

在今年的前10名富豪榜單中，有搞鋰電池的，有賣水的，有送快遞的，有造汽車的、有做電器的，而比例最高的是做網路的，在前10當中佔了4位。（製表／楊日興）

至於最新的頂尖富豪都是哪些企業？在今年的前10名富豪榜單中，有做鋰電池的，有賣水的，有送快遞的，有造汽車的，也有做電器的，而比例最高的是做網路的，他們在前10名當中佔了4位，分別是張一鳴、馬化騰、馬雲族與黃崢。這些企業都有在國外股票上市或是開拓國際市場的經驗，未來他們的戰場將不會只局限在大陸，而是在全球市場上與世界頂尖企業角逐全球首富，例如現在字節跳動的張一鳴，已經成功開拓了國際版TikTok的市場，相信未來也會有更多大陸企業家在國際上嶄路頭角。